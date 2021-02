Les meilleurs trucs de Stéphanie Villeneuve pour profiter de l'hiver par temps froid

Pour profiter pleinement des plaisirs de l'hiver, il faut être préparé. Comme dirait le dicton : il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des gens mal habillés.

Qui de mieux placer pour nous conseiller que Stéphanie Villeneuve? Notre présentatrice météo affronte quotidiennement les aléas de mère Nature. Elle nous propose ses 5 trucs les plus utiles pour affronter les grands froids.

Savez-vous combien de temps notre peau peut geler lorsqu’il y a un refroidissement éolien entre -28 et -39? Il suffit de 10 et 30 minutes seulement avant d'avoir une engelure.

Parmi les quelques symptômes à surveiller, il faut porter une attention à la peau qui picote, rougit ou blanchit. Si vous ressentez une insensibilité, il faut vous mettre à l'abri du froid, tout en évitant de frotter votre peau.



5 TRUCS DE STÉPHANIE POUR PROFITER DE L'HIVER DURANT LES GRANDS FROIDS:



1. Boutonner son manteau jusqu'au nez

On ne se fera pas de cachette, la clé, c’est d’être bien habillé! Un manteau d’hiver peut être dispendieux, mais c’est aussi l’achat le plus rentable, à mon avis. Et comme nos compagnies d'ici font de bons produits durables, on peut le garder plusieurs années. Je pense, entre autres, à Kanuk, Ookpik, Audvik, Bilodeau, Pajar. Ces compagnies québécoises nous habillent depuis longtemps : ils connaissent notre hiver.

2. Avoir des accessoires à portée... de main

Avec le mercure qui passe sous la barre du 0 degré Celsius, on met en marche nos planchers chauffants, notre banc chauffant, notre volant chauffant et... nos gants chauffants! De plus en plus de vêtements chauffants se retrouvent sur le marché.

J’ai pu tester les gants de la marque québécoise Ewool dernièrement, qui font aussi des vestes chauffantes. Comme j'ai les mains constamment gelées en hiver, je fus surprise de voir à quel point cet accessoire était un indispensable pour rester au chaud durant les grands froids.

3. Changer son état d'esprit

Petit secret : j’ai toujours détesté l’hiver! Ces 4 mois me paraissaient interminables et éprouvants. Puis, un jour, je me suis dit que si j’étais pour vivre au Québec, je devais changer mon état d’esprit. J’ai donc appris à aimer notre saison froide

4. Bouger au rythme de l'hiver

Quelles sont vos raisons pour sortir à l’extérieur? Quand j’ai décidé d’aimer l’hiver, j’ai ressorti mes vieux patins, j’ai acheté des raquettes, j’ai renoué avec d’anciennes activités pour me motiver à aller dehors. On se crée de nouveaux souvenirs, seul ou en famille, on découvre de nouveaux endroits et on a du plaisir. Ces activités changent notre façon de voir l'hiver. Je vous le dis, vous aurez hâte à votre prochaine sortie!

5. Boire une boisson chaude

Si vous prévoyez une activité à l'extérieur par temps froid, vous pouvez remplir votre tasse de café brulant et celle de vos enfants de chocolat chaud. Entre vous et moi, on sait tous que le meilleur moment après une journée dehors, c’est le chocolat chaud, les couvertures et le crépitement du feu!