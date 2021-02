Cadeaux pour femmes : des bijoux de qualités, abordables et faits au Québec

Quand vient le temps de choisir un bijou, plusieurs critères sont à considérer : la qualité des matériaux, le prix de vente et le lieu de fabrication. Que ce soit un cadeau à offrir ou à s'offrir, cette sélection de bijoux, faite chez nous, a tout pour elle. Voici 11 cadeaux pour une femme extraordinaire.

La situation actuelle a du bon et du beau à offrir. Elle met en lumière une foule de compagnies québécoises. Elle nous apprend à apprécier la qualité, plus que la quantité. Elle nous oblige à prendre soin de soi... et des autres. À travers ce dossier, vous trouverez des suggestions cadeaux, qui remplissent tous ces critères.

VOICI 11 BIJOUX DE QUALITÉ, ABORDABLES, FAITS AU QUÉBEC :

1. BOUCLES D'OREILLES, HORACE JEWELRY

Délicates et passe-partout, ces boucles d'oreilles ont été conçues pour la vie de tous les jours. Même porté du matin au soir, ce bijou en argent sterling restera toujours impeccable. Les deux font la paire : combinez-les avec une seconde paire de boucles d'oreilles pour un look différent!

Achetez ici : Horace Jewelry

Prix : entre 25$ et 32$

2. COLLIER ROMANCE THIN, TWENTY COMPASS

Ce collier ajoute une touche d'élégance à n'importe quelle tenue. Ce bijou est offert en deux teintes distinctes, soit en acier inoxydable ou en acier inoxydable plaqué or. Polyvalent, il peut être porté seul ou en duo avec un autre collier.

Achetez ici : Twenty Compass

Prix : 30$



3. MOON RING, SARAH SILVER

L'entreprise Montréalaise Sarah Silver vous promet des bijoux de qualité, qui ne ternissent pas sous l'eau, à des prix raisonnables. La collection de l'hiver 2021 est si jolie qu'il vous sera difficile de faire un choix. Cette bague a attiré notre attention pour une raison!

Acheter ici : Sarah Silver

Prix : 45$

4. BRACELET HINDI, SARAH BIJOUX

Ce bijou tire son inspiration du bracelet de style « bangle », porté par dizaines par les femmes en Inde. Réalisé à la main, ce magnifique anneau de 2 millimètres est fait en argent sterling.

Achetez ici : Sarah Bijoux

Prix : 52$

5. BAGUE INTEMPORELLE, HORACE JEWELERY

Tout comme l'amour, cette bague classique traversera les années. Ce joli bijou est fait en argent sterling, plaqué or 18 carats. Vous pourrez donc l'aimer longtemps et souvent, car il ne ternira jamais.

Achetez ici : Horace Jewelry

Prix : 32$

6. MINI ANNEAUX BOLD, TWENTY COMPASS

Ce bijou incarne la simplicité et le raffinement. Ces boucles d'oreilles sont faites d'argent sterling et recouvertes d’un épais placage en or 18 carats afin qu'elles restent belles plusieurs années. Comme elles sont légères et délicates, elles assurent un confort tout au long de la journée, quelles que soient les activités.

Achetez ici : Twenty Compass

Prix : 55$

7. PENDENTIF ALPHABÉTIQUE, TREASURE BOX

Ce sublime pendentif est un indispensable! Faits à la main à Montréal, ce délicat bijou peut facilement être juxtaposé avec un autre, pour créer un look totalement différent. Jusqu'au 15 février 2021, 15% de rabais vous est offert sur toute la ligne Treasure Box. Faites vite, si vous voulez offrir ce cadeau à une femme que vous aimez!

Achetez ici : Treasure box

Prix : 55,25$

8. COLLIER DARLING, SARAH SILVER

Cette chaîne en argent sterling a la propriété de rester belle longtemps. Ce bijou de qualité, fait à Montréal, est le parfait cadeau à offrir à votre meilleure amie, votre mère ou votre conjointe.

Achetez ici : Sarah Silver

Prix : 35$

9. BAGUE PLAQUÉE OR ROSE, HORACE JEWELRY

Ce sont les menus détails de ce bijou qui le rendent si attrayant. Ornée d'un petit losange en zircons, cette bague en argent sterling a été plaqué or rose. Elle peut autant être portée seule qu'en duo, avec un autre jonc.

Achetez ici : Horace Jewlry

Prix : 32$

10. COZY EARRINGS, SARAH SILVER

Ces boucles d'oreilles en argent sterling se portent du matin au soir. Délicates et jolies, elles embelliront le quotidien de celles qui les portent. À ce prix-là, vous pourriez ajouter une deuxième paire à votre panier, ce qui fera un parfait cadeau pour la femme de votre vie.

Achetez ici : Sarah Silver

Prix : 32$

11. CHAINE DE CORPS ORZO, SARAH BIJOUX

Cette élégante chaine de corps se porte seule, en sous-vêtements, en maillot de bain ou même en dessous de vos vêtements, question que vous vous sentiez belle et beau dans votre peau. C'est le cadeau parfait à s'offrir!

Achetez ici : Sarah Bijoux

Prix : 76$