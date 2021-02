15 idées pour organiser la maison

Des accessoires de rangement aux aménagements sur mesure, voici de bonnes idées à piquer pour régler vos problèmes d’organisation et vous faciliter la vie!

1. Chacun son tiroir

Phil Crozier

La mode est actuellement aux rangements ouverts, mais avouons que dans une entrée, cela peut vite prendre une allure chaotique. Ici, rien ne vient troubler l’atmosphère paisible et lumineuse.

Chaque membre de la famille peut confier vite fait ses essentiels à son armoire ou à son tiroir attitré.

2. Patère modulable

Gap Interiors

Des lattes en bois et des crochets de métal qu’on repositionne à loisir: voilà une patère à géométrie variable, assez solide pour recevoir, l’hiver, les parkas de tous les membres de la famille.

Le printemps venu, en s’allégeant, elle enrichit le décor avec style.

3. Deux valent mieux qu'une

Gap Interiors

Pourquoi se limiter à une rangée de crochets alors que, sur une même superficie murale, on peut en installer deux? La patère la plus basse, à hauteur d’enfant, est cependant assez élevée pour les vestes et les chandails des adultes.

Autre solution brillante, les crochets supérieurs sont surmontés d’une étagère profonde où l’on peut déposer chapeaux, sacs et boîtes à lunch.

4. Bureau convivial

Valerie Wilcox

Entre la cuisine et l’escalier menant au sous-sol, ce petit bureau a trouvé un emplacement de choix. L’espace mural a été exploité pour y organiser des rangements ouverts et fermés, ce qui dégage la surface de travail.

Un tel type d’aménagement ne convient pas à tout le monde, mais il se révèlera fort agréable pour qui aime travailler au cœur de l’action, ou encore pour les enfants qui se partagent un ordinateur familial sous supervision parentale.

5. Armoires discrètes

Stephani Buchman

La cuisine est sûrement l’endroit de la maison où l’on doit pouvoir ranger le plus grand nombre d’objets. Parfois, on y manque d’espace. La solution ici: des armoires peu profondes et sans poignée, aménagées sur tout un mur de la salle à manger, puis recouvertes de papier peint.

L’endroit parfait pour les verres et les coupes.

6. Ni vu ni connu

Valerie Wilcox

Un garde-robe ou un simple renfoncement, comme ici, est idéal pour installer un espace de travail occasionnel, sans trop dépenser en mobilier. On opte pour un bureau rabattable, et on complète avec des casiers, un babillard et des étagères peu profondes.

Une belle façon de maximiser un lieu de passage!

7. Chic intégration

Gap Interiors

Pas de pièce pour aménager un bureau? C’est possible de l’installer dans le salon sans y perdre en ambiance ni en élégance. Ce plan de travail se fond littéralement dans le décor avec son plateau en bois assorti au mobilier audiovidéo. Quelques armoires ont été réservées pour les dossiers, histoire de ne pas les avoir sous les yeux pendant la fin de semaine.

Autre bonne idée: le climatiseur peut être dissimulé derrière une porte rabattable.

8. Précieuse banquette

Living 4 Media

Une banquette est toujours une chouette idée. Dans cette salle à manger, la construction est prolongée par un revêtement en bois mural qui donne du caractère et de la chaleur à l’espace. C’est un volume de rangement fort utile pour tout ce qui ne sert pas quotidiennement.

Lorsque les invités sont nombreux, plutôt que d’ajouter des chaises, on utilise cette assise d’appoint.

9. Incognito

Janis Nicolay | Shayd Johnson

Cette minibuanderie, située dans un couloir spacieux, se dérobe astucieusement à la vue. Difficile d’imaginer que la laveuse et la sécheuse logent derrière la porte mobile, à laquelle on a donné la vocation de bibliothèque. De petites baguettes de bois maintiennent les livres bien en place.

10. Ça roule!

Robin Stubbert

Parmi les bonnes idées de cette salle de lavage dont chaque détail a été pensé: la tringle de séchage sous les armoires, les appareils superposés permettant de gagner de l’espace et les paniers à linge sur roues qui se déplacent aisément quand vient le temps de lancer une brassée.

11. Mur maximisé

Joel Klassen

Les designers le répètent: on peut tirer parti des murs pour y ajouter des rangements sans encombrer visuellement une pièce ni la faire paraître plus petite.

Un arrangement comme celui-ci, qui marie des modules fermés et des étagères, offre un look aéré qui sied bien à la chambre ou au séjour. De plus, c’est une façon esthétique d’intégrer une télévision dans sa déco.

12. Diviser pour mieux régner

Valerie Wilcox

Ce garde-robe a eu droit à une métamorphose sous le signe de la fonctionnalité. Ouste, la tringle unique ployant sous une tonne de vêtements! On a divisé le volume de rangement en trois zones sur mesure selon les besoins des deux propriétaires.

Le centre offre des tiroirs pour ranger les accessoires et un module ouvert comprenant un vide-poche et un coffret à bijoux.

13. Lèche-vitrine

Joel Klassen

Ceux et celles qui ont l’habitude de bien ranger leurs affaires peuvent choisir des penderies vitrées, idéales quand vient le temps de se composer une tenue ou de repérer un vêtement. Tendance, l’îlot central à tiroirs est utile pour ranger les menus accessoires et déposer les vêtements sélectionnés pour la journée.

14. Pratiques paniers

Living 4 Media

Deux lavabos, de larges étagères garnies de petits et grands paniers... l'organisation est reine dans cette salle de bains familiale. Le truc à retenir: un contenant réservé à chaque membre de la famille pour les menus objets qui encombrent le comptoir.

On peut aussi se munir d'un cabas où ranger rapidement les jouets de bain des enfants avant de relaxer en paix dans les bulles avec un bon livre.

15. Étagère futée

Gap Interiors

L’échelle de bois participe pleinement à l’attrait de cette salle de bains immaculée. Elle accueille les serviettes, mais aussi les produits de bain. Les éléments moins esthétiques sont cachés dans des boîtes décoratives, et l’ensemble est agrémenté de touches de verdure.