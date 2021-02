ACHAT LOCAL: des artisans et créateurs d’ici qui se démarquent

ACHAT LOCAL - Emilie Fournier nous parle d'entreprises québécoises qui proposent des produits innovants, responsables et qui se démarquent.

Des artisans et créateurs d’ici qui se démarquent

Emilie Fournier a eu envie de mettre en lumière des artisans et créateurs canadiens qui offrent des produits spéciaux, des détaillants d’ici qui font un réel effort pour mettre des produits locaux ou bien des causes de l’avant, des compagnies plus engagées socialement et de souligner leurs initiatives.

Des produits qui se démarquent

1. La solution écologique pour rester au chaud : chauffe-mains réutilisables

La compagnie Hot Poc a trouvé une alternative réutilisable aux fameux chauffe-mains jetables, extrêmement nocifs pour l’environnement. Elle s’engage même à verser 1% de ses revenus annuels à des organisations qui partagent sa mission et ses valeurs. Chaque Hot Poc. peut être réutilisé jusqu’à 100 fois et est composé de matériaux respectueux de l’environnement.

2. Une couverture pour réduire l’anxiété

Clinique Virtuelle, une entreprise d'ici, propose une couverture apaisante qui procure un effet thérapeutique entièrement naturel aux personnes souffrant d'insomnie, d'anxiété, de stress ou de douleurs chroniques. Cette méthode de plus en plus en vogue, notamment dans le milieu médical, est basée sur la thérapie pondérée.

Le poids exercé par la couverture vient stimuler des points de pression dans le corps pour augmenter les niveaux de sérotonine et de mélatonine, aidant à détendre le système nerveux rapidement et favorisant un sommeil réparateur. Elle permettrait même d’aider à la concentration pour le TDAH, d’apaiser les gens vivant dans le spectre de l’autisme et de soulager la douleur corporelle causée par la fibromyalgie.

3. Une chemise de jour ET de nuit

2 créatrices canadiennes, (l’une est établie à Vancouver, l’autre, à Montréal) ont conçu The Sleep Shirt un vêtement de détente décliné en trois couleurs, à mi-chemin entre une chemise de nuit élégante et une robe de cocktail confortable.

4. Une gamme de soins et d’accessoires de rasage dédiée à tous les hommes

Acheté par Simons, Rituels propose des produits de rasage traditionnel et de soins personnels de haute qualité, ainsi que des accessoires utiles, durables et esthétiques. Ils offrent entre autres, des shampoings en barre, un vaporisateur rafraichissant à base d’huiles essentielles pour votre masque, des baumes pour la barbe. Naturels et faits à la main au Québec.

Le futur est local

C’est beau

La boutique C’est beau, créée par Raphaël Ricard, est née, en 2012. On y trouve que des produits confectionnés avec amour et localement par nos talentueux artisans québécois: des vêtements, de la papeterie, des produits beauté, déco et cuisine, etc.

Ça va de soi

Cette maison de tricot confectionnes des produits durables, à partir de fibres nobles et vendus aux prix les plus justes. Tous leurs tricots sont conçus en famille à Montréal et ce, depuis 1972. L’entreprise est même allée jusqu’à intégrer à son enseigne un service d’entretien, de réparation et de remise à neuf, Ça va bain, sa buanderie-maison (

Lysa Jordan

L’artiste peintre, Lysa Jordan est originaire de Trois-Rivières, mais elle demeure maintenant à Montréal, où elle se consacre à temps plein à son art. En plus de peindre des toiles et des affiches, elle offre aussi des affiches à colorier soi-même, des tutoriels et des ateliers en lignes.

Des initiatives vertes

1. Le premier legging biodégradable

MOOV Activewear, une entreprise québécoise vient de lancer le premier legging biodégradable conçu et fabriqué par des femmes à Montréal. Le tissu biodégradable de ce legging ne libère aucune microparticule de plastique lors de son lavage et il peut se décomposer au bout de 4 ans dans les conditions anaérobiques des sites d’enfouissement plutôt que 400 ans (comme la plupart des fibres synthétiques).

2. Des diamants « up-cyclés »

MYEL propose des bijoux sont créés et produits localement, à Montréal conçus avec des diamants « up-cyclés », c’est-à-dire auxquels on donne une seconde vie. Ici, on croit que choisir la qualité plutôt que la quantité est LE geste le plus écologique qui soit.

3. Réduire le nombre d’ingrédients inquiétants présents dans nos maisons

ATTITUDE est une entreprise canadienne qui crée des produits de soins corporels et ménagers naturels de qualité supérieure, ayant un impact minimal sur nos familles et notre planète. Pour chaque produit acheté en ligne, l’entreprise s’engage à planter un arbre en collaboration avec deux organismes à but non lucratif spécialisés dans le reboisement.