DIVERTISSEMENT - Marilou sera à la barre de Trois fois par jour et vous, un nouveau rendez-vous culinaire à TVA et Zeste, dès cet automne. Sabrina Cournoyer s'entretient avec Marilou pour nous en parler davantage.

Trois fois par jour et vous: nouveau rendez-vous télé avec Marilou

Dans la nouvelle série Trois fois par jour et vous, Marilou et son équipe proposeront des recettes vous permettant de devenir plus à l’aise en cuisine. Le public sera au cœur de leur inspiration et ils répondront à plusieurs interrogations qui surviennent lors de la préparation d’un plat. L'objectif: démontrer qu’il est facile de faire de chaque journée un vrai délice, et ce, sans se compliquer la vie!

Des invités se retrouveront aussi en cuisine avec Marilou pour discuter, cuisiner et partager leur passion commune.

À partir de 30 thématiques des plus variées, axées sur l’humain et sa relation avec la nourriture, l'émission apportera son lot de réconfort et de déculpabilisation. Avec cette nouvelle série, Marilou poursuit sa mission d’aider les gens à transformer leur rapport face à la nourriture et d’offrir des pistes de solutions.