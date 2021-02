3 cuvées charmantes et invitantes pour la fête de l'amour

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Une bulle exquise pour lui faire rougir les pommettes en début de soirée

Vouvray Brut 2018

Méthode Traditionnelle - Sébastien Brunet

Loire - France

Code : 12846441

Prix : 24,05 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À servir avec : des canapés à base de fromage ou de poisson, un assortiment de sushis...

Ce mousseux ligérien est exclusivement fait de chenin blanc. Il est plein de vie, mordant, énergique, bien sec et digeste au possible. Un vin effervescent issu d'une culture biologique de cette qualité sous la barre des 25 $, ça ne court pas les «tablettes»! Profitez de sa fraicheur et son éclat en lui faisant sauter le bouchon au courant des 18 à 24 mois à venir.

2- Un vin orange de la Grèce qui se dégustera à merveille en tête à tête sur un plateau de fromages

Vin Orange 2019

DR Debina Respect - Zoinos

Zitsa - Epirus - Grèce

Code : 13593280

Prix : 24,25 $

Disponibilités : 145 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 13-14 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.

À déguster avec : un assortiment de fromage du Québec avec des abricots séchés et des noix.

Votre valentin ou votre valentine n'a pas peur d'essayer des produits différents, déroutants et/ou déstabilisants? Faites-lui goûter ce vin de macération (vin orange) qui est élaboré dans le nord de la Grèce. On aime ses notes de marmelade, de miel, d'épices douces et de fruits confits, mais on apprécie également sa texture ronde et bien enveloppante. Ne conservez pas la bouteille plus de 2 à 3 ans pour éviter les déceptions.

3- Un délicieux rouge bordelais qui fera assurément plier le genou de l'être aimé

Médoc 2015

Cru Bourgeois - Château Loudenne

Bordeaux - France

Code : 102210

Prix : 33 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes d'agneau, une pièce de filet mignon...

Il est encore temps de profiter des rouges de Bordeaux qui sont issus des superbes cueillettes 2015 et 2016 les amis! Gâtez votre douce moitié avec ce savoureux et imprégnant Château Loudenne de la magnifique récolte de 2015 pour le week-end de la St-Valentin! Un assemblage de merlot et cabernet qui en met plein les papilles et qui escortera à merveille bien des pièces de viandes de bonne qualité. Vous pourriez allonger ce flacon encore un bon 5 à 6 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre caverne d'Ali Baba.