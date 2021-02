Cake à la pistache, chantilly à la grenade, éclat de framboises et chocolat noir amer

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 12 à 15 minutes

Quantité : 6 unités

Ingrédients

Cake pistache

1⁄2 tasse (125ml) de beurre salé

1 tasse (250ml) de sucre en poudre (sucre glace)

1⁄2 tasse (125ml) de poudre d’amandes

1⁄2 tasse (125ml) de poudre de pistache

1⁄4 tasse (60ml) de farine tout usage

4 blancs d’œufs

2 cuillères à table (30 ml) de pâte de pistache verte (ou de tartinade à la pistache)

Chantilly à la pomme grenade

1 tasse (250ml) de crème 35% à fouetter

1 c. à table (15ml) de sucre en poudre

2 c. à table (30ml) de sirop de pomme grenade

1 c. à thé (5ml) de vanille liquide

Garniture

12 framboises surgelées éclatées au dos de la cuillère

4 c. à table (60ml) de grains de pomme grenade

1⁄2 tasse (125ml) de copeaux de chocolat noir amer

Pistaches concassées

Fleurs comestibles

Préparation

Pour le financier : préchauffer le four à 350 degrés Celsius (180 degrés Fahrenheit)

Dans un poêlon, chauffer le beurre pour qu’il commence à mousser et devienne couleur noisette. Pendant ce temps, dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs et y ajouter le beurre noisette en fouettant. Au même moment, dans un autre bol, fouetter les blancs pour les faire mousser, mais ne pas les monter en neige. Ajouter la pâte de pistache aux blancs et bien mélanger. Ensuite, ajouter au premier mélange et bien mélanger.

Pré-graisser avec du beurre un moule de 15 cm par 15 cm et le saupoudrer de sucre. Enlever l’excès de sucre et couler ensuite l’appareil dans le moule. Cuire de 15 à 18 minutes ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau en ressorte sèche. Laisser tiédir 5 minutes et démouler aussitôt sur une grille. Détailler en 6 portions égales et laisser reposer 10 minutes avant de servir.

Pour la chantilly, dans un grand bol, mélanger la crème et le sucre et battre énergiquement à l’aide d’un fouet jusqu’à l’obtention de pics mous. Ajouter le sirop de grenade et finir de monter la chantilly en pics fermes. Disposer la chantilly dans une poche à pâtisserie munie d’une douille unie. Réserver au frais.

À l’aide d’un économe, tailler des copeaux de chocolat noir amer pour garnir le dessert. Pour les framboises éclatées, frapper à l’aide du dos d’une cuillère sur les framboises surgelées pour les séparer en fragments. Réserver au congélateur.

Pour le montage, disposer le cake au centre d’une assiette et garnir d’une généreuse portion de chantilly à la grenade. Ajouter ensuite les éclats de framboises, les grains de grenade, les pistaches et les copeaux de chocolat. Décorer de quelques fleurs comestibles.