La chanson thème de Star Académie est déjà un succès

Dimanche soir, à l'occasion de la grande première de Star Académie, les téléspectateurs ont pu découvrir la chanson thème de cette nouvelle mouture.





Les éditions précédentes de Star Académie ont été marquantes évidemment grâce aux chanteurs talentueux qui se sont fait connaître en 2003, 2004, 2005, 2009 et 2012, mais le public se souvient encore des chansons thèmes, qui ont, elles aussi, été très mémorables.



Question de débuter cette nouvelle ère de Star Académie, lors du premier variété de l'édition 2021, les participants ont fait un clin d'oeil aux années précédentes en débutant la soirée en entonnant les populaires chansons thèmes, soit Et c'est pas fini, Un nouveau jour va se lever, L’étoile d’Amérique, 1000 coeurs debout et Toi + Moi, pour ensuite interpréter, pour la toute première fois, la chanson thème de cette année.











Il faut savoir que pour la toute première fois, il s'agit d'une chanson originale, composée expressément pour l'émission. Intitulée Maintenant et partout, la pièce rassembleuse et entraînante, qui sera l'hymne de l'édition 2021, a été composée par Jérôme 50, Julyan et Hubert Lenoir. On pourra d'ailleurs voir le trio lundi, lors de la quotidienne, alors qu'il sera de passage à l'Académie, pour y rencontrer les chanteurs.



Comme le veut la coutume, la chanson thème ouvre et clôture chaque variété. Les 21 aspirants Académiciens ont donc performé la chanson d'abord en début de soirée, pour une toute première fois à la télévision, puis les 15 Académiciens qui font officiellement leur entrée à l'Académie de Waterloo ont chanté une seconde fois ce véritable ver d'oreille à la fin du variété.



La chanson sera disponible dans les radios et sur les plateformes numériques dès le 17 février. D'ici là, on vous invite à réécouter la performance du variété dans la vidéo ci-haut!