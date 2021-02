Activités Montréal : les activités gratuites à faire cet hiver

Avec les récentes annonces, un vent de fraîcheur souffle sur la métropole. La ville de Montréal a enfilé ses beaux habits blancs pour accueillir les familles. Voici toutes les activités gratuites à faire à Montréal et les environs d'ici la fin de l'hiver.

La réputation de Montréal n'est plus à faire. Partout, on vante la richesse de sa culture, la beauté de ses monuments et la diversité de sa population. Si vous avez la chance d'habiter l'île de Montréal, c'est l'occasion rêvée pour vous la réapproprier.

LES ACTIVITÉS GRATUITES À FAIRE À MONTRÉAL CET HIVER:

De la luge dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

C'est tout nouveau! Depuis peu, six pistes de glisse ont été aménagées dans le parc Francesca-Cabrini. Petits et grands pourront s'amuser gratuitement à dévaler la butte enneigée aussi souvent que désiré.



Pour plus d'information : De la luge dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Mélissa Dusseault

Du mini-Putt du Nord dans Montréal-Nord

Cette activité gratuite est un heureux mélange de mini-golf et de hockey sur glace. Ce jeu extérieur est mis à la disposition des Montréalais jusqu'à la fin du mois de mars dans l'une des 26 stations hivernales.

Pour plus d'information : Mini-Putt du Nord

Un concours de bonhomme de neige dans tout Montréal

La ville de Montréal invite ses citoyens à rouler, modeler et sculpter. Elle est à la recherche du plus beau bonhomme de neige. En plus d'être gratuite, cette activité vous permettra peut-être de gagner quelques dollars.

Pour plus d'information : Concours de bonhomme de neige dans tout Montréal

Shutterstock

Une patinoire enchantresse dans Saint-Laurent

Cet hiver, les Montréalais sont tombés sous le charme de la patinoire du parc Beaudet, située dans Saint-Laurent. Les ornements suspendus dans les arbres matures rendent ce lieu magique.

Pour plus d'information : patinoire enchantresse dans Saint-Laurent

L'exposition à ciel ouvert dans Ville-Marie

Cette galerie à ciel ouvert est accessible gratuitement, de jour comme de soir. Située en plein coeur du Village, cette exposition en plein air est parfaite pour une journée en famille.

Pour plus d'information : Galerie Blanc dans Ville-Marie

Galerie blanc

Montréal en lumières au Quartier des spectacles

Chaque année, durant la relâche scolaire, le Quartier des spectacles brille de mille feux au grand bonheur des Montréalais. Du 4 au 28 mars 2021, c'est le moment d'allumer une étincelle dans le regard des tous petits. L'activité est gratuite.

Pour plus d'information : Montréal en lumières au Quartier des spectacles

Simon White

Le RécréoParc à Saint-Catherine

Situé à Sainte-Catherine, en bordure des rapides du Saint-Laurent, ce site enchanteur souhaite attirer les familles de la grande région de Montréal afin qu'ils profitent du sentier illuminé pour faire de la raquette, du ski de fond ou du patin.

Pour plus d'information : Le RécréoParc à Saint-Catherine

Une balade dans une cidrerie à Saint-Joseph-du-Lac

Depuis le début de l'hiver, la Cidrerie Lacroix a ouvert ses sentiers pédestres aux Montréalais... et à leur chien! Après une journée en raquettes ou en ski de fond, il est possible de consommer un jus de pomme chaud.

Pour plus d'information : une balade dans une cidrerie à Saint-Joseph-du-Lac

Cidre Lacroix

Les murales extérieures dans tout Montréal

Une longue balade dans les rues de Montréal permet d'admirer les plus belles murales. Cette activité gratuite est aussi intéressante à faire en été qu'en hiver, en solo ou en famille.

Pour plus d'information : murales extérieures dans tout Montréal