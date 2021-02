Compatibilité amoureuse : quels signes astrologiques sont compatibles avec le Poissons?

En raison des traits de caractère qui les définissent, certains signes astrologiques s'accordent mieux que d'autres. Cette compatibilité amoureuse peut se traduire par des échanges naturels, des projets communs ou des valeurs similaires. Quels signes astrologiques sont compatibles avec les natifs du Poissons?

• À lire aussi: Voici les 3 signes zodiaques les moins fiables

Les Poissons, tous nés entre le 20 février et le 20 mars, sont reconnus pour leur imagination débordante et leur esprit créatif. Ces sensibles, au cœur tendre, ont besoin d'un allié qui saura les comprendre.

De tout le zodiaque, les Poissons sont les plus grands romantiques. Bien que légèrement idéaliste, leur conception du couple se rapproche d'un conte de fées. Ils croient aux coups de foudre et à l'union éternelle.

Quels signes astrologiques sont compatibles avec les Poissons?

Le Poissons et le Scorpion

Ces deux signes d'eau forment un parfait duo puisqu'ils parlent le même langage. Leurs actions sont poussées par leur intuition, ce qui génère beaucoup de curiosité chez l'autre partenaire. Ces échanges mystérieux provoquent une attirance inexplicable, un magnétisme instantané. Comme ces deux natifs n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre, ils développeront une énergie sexuelle unique.

Comme le Scorpion a tendance à être plus décisionnel, il initiera les projets et prendra les actions pendant que son partenaire continuera à rêvasser. Le Scorpion devra toutefois faire attention à ne pas abuser de la bonne volonté du Poissons.

Shutterstock

Le Poissons et le Taureau

Le Poissons et le Taureau évoluent dans deux éléments différents, soit l'eau et la terre. Contraiement à ce que certains pourraient croire, cette distinction profite à l'un et à l'autre. Tous deux possèdent des traits de caractère différents, mais complémentaires. Ces différences charmeront chacun des partenaires. Ils seront facilement impressionner par les forces et les qualités de l'autre.

Dans tous les cas, ce qui les unit est la recherche de sensualité.

Shutterstock

Le Poissons et le Cancer

Ces deux signes astrologiques ont presque tout en commun. Tous deux ont ce désir de construire une relation durable, basée sur la romance, la tendresse et la passion. Ensemble, ils forment un couple fusionnel. Ils savent faire preuve d'empathie, mais surtout de sensibilité, à l'égard de leur partenaire de vie.

S'ils veulent rester ensemble longtemps, ils devront développer le sens des responsabilités, sans nécessairement se fier sur l'autre. L'organisation de la vie familiale sera leur cheval de bataille!