Une petite maison entièrement réaménagée

Dans cette petite maison du nord de Toronto, la designer Meghan Carter a eu pour mandat de rendre l’aménagement plus pratique et plus fluide afin d’améliorer la vie quotidienne d’un couple et de ses deux enfants. Mission accomplie!

Les souhaits des occupants étaient clairs: un aménagement aéré malgré le format restreint de la maison, des meubles compacts et des rangements bien pensés, le tout agencé avec un grand sens pratique.

Pour ce qui est de l’esthétique, ils voulaient un décor tendance, mais assez sobre pour traverser les années sans encombre. «Quand j’ai visité les lieux pour la première fois, j’ai tout de suite décidé de faire élargir toutes les ouvertures entre les pièces pour créer une impression d’espace et assurer une transition harmonieuse entre les aires de vie», dit la designer Meghan Carter.

Elle a aussi jugé qu’il était nécessaire de construire un étage afin d’aménager des chambres avec salle de bains attenante pour le couple et les enfants. Malgré le coût et l’envergure des travaux, tous se félicitent de cette décision: la petite famille profite maintenant d’un intérieur parfaitement adapté à ses besoins; fini le sentiment désagréable d’être coincés et de vivre les uns sur les autres!

L'entrée

Stephani Buchman

L’entrée de la maison donne sur un long couloir bien dégagé grâce auquel on accède aux pièces du rez-de-chaussée. Le parquet à larges lattes est chaleureux et unifie l’espace. L’escalier menant à l’étage a été couvert d’un tapis pour le rendre plus sécuritaire.

Aménagement Meghan Carter Design • Tapis d’escalier Allan Rug • Revêtement de sol Nadurra Wood

Le séjour

Stephani Buchman

Des teintes douces et neutres avec quelques accents pastel assurent une ambiance apaisante et conviviale dans le séjour. La zone en saillie abritait autrefois un foyer, qu’on a décidé d’éliminer: «J’y ai posé des moulures et une grande œuvre d’art pour créer un mur unique en son genre.

Il ne faut pas hésiter à condamner un foyer qui ne sert plus et qui encombre visuellement un lieu, comme c’était le cas dans cette toute petite pièce», explique Meghan.

Stephani Buchman

Fauteuils pivotants West Elm • Meuble de rangement cb2.ca • Tapis Ikea • Tableau Susannah Bleasby

La salle à manger

Stephani Buchman

Située au cœur de la maison, la salle à manger est privée de fenêtre. «Pour la rendre plus lumineuse, on a élargi les ouvertures à chaque extrémité. Et pour lui donner une personnalité intéressante, j’ai posé sur tous les murs un papier peint qui agit comme une œuvre d’art. Son motif, un agréable ondoiement dans les tons de bleu qui rappelle les nuages, est de ceux dont on ne se lasse pas», dit Meghan.

Le mobilier est réduit au minimum: une table en chêne pâle avec un piètement en verre et métal, entourée de fauteuils noirs contrastants.

Stephani Buchman

Table par l’entremise de Meghan Carter Design • Fauteuils Structube • Bol et chandeliers Elte • Papier peint Cloud d’Emma Hayes NewWall • Tapis Ikea

Stephani Buchman

La cuisine

Stephani Buchman

La pièce s’étend sur toute la largeur de la maison. «L’îlot en est le point central, souligne Meghan. Son plateau en quartzite présente de fines veinures qui rappellent le motif du papier peint de la salle à manger. Pour l’éclairer, j’ai choisi une élégante suspension dorée au fini texturé.»

Dans la zone de préparation et de cuisson, le rangement est concentré dans la partie inférieure du mur afin d’éviter de créer un effet massif en hauteur. Pour une question pratique, on a tout de même ajouté une longue tablette, qui court de part et d’autre de la hotte, pour mettre la vaisselle de tous les jours.

Stephani Buchman

Le dosseret est couvert de carreaux de céramique légèrement bombés faits à la main. «Ils ont été posés à la verticale pour obtenir un look contemporain», souligne la designer.

Stephani Buchman

Chaises de comptoir et vase cb2.ca • Suspension et bol (sur l’îlot) Elte • Appliques Restoration Hardware • Robinet Roman Bath Centre • Planche à découper Elte MKT • Poignées d’armoires Emtek • Peinture Lullaby SW 9136 (armoires) Sherwin-Williams

Stephani Buchman

La salle familiale

Stephani Buchman

Ici, la designer a joué d’astuce pour intégrer du rangement sans trop empiéter sur l’aire de vie: la table de chevet à tiroirs accueille les magazines et autres menus objets, tandis que la table d’appoint en métal martelé, entre les deux fauteuils en cuir et laiton, dissimule sous son plateau amovible un espace où l’on range les jetés supplémentaires.

Meghan a choisi un canapé compact, mais offrant trois places assises confortables, et une table basse très étroite, ceci afin de favoriser une circulation fluide.

Stephani Buchman

Le tableau représentant un taureau sympathique complète le décor sur une note ludique.

Canapé Elte MKT • Table basse, lampes et tapis West Elm • Fauteuils cb2.ca • Table d’appoint (entre les deux fauteuils) Crate and Barrel • Tableau Bull de Rob Cummins, par l’entremise de Meghan Carter Design

La chambre principale

Stephani Buchman

À l’étage, la chambre principale met en vedette une haute tête de lit faite sur mesure. «Elle est constituée de trois panneaux distincts recouverts de velours pelucheux gris-bleu, explique Meghan. Pour donner au lit un air encore plus douillet, j’ai fait fabriquer un cache-sommier en lin avec volant droit.» Cet élément de literie procure en outre un look plus habillé, qui rappelle les chambres des hôtels de luxe.

Au fond de la pièce, on a aménagé une grande salle-penderie, pour le plus grand bonheur du couple qui manquait de place pour tout depuis des années.

Tête de lit et cache-sommier Meghan Carter Design (réalisation); Bilbrough (tissu Kirkby Design) • Literie et miroir cb2.ca • Coussins Meghan Carter Design (réalisation); Bilbrough et JF Fabrics (tissu) • Suspension dwr.com • Lampe de chevet Crate and Barrel • Tapis Allan Rug

La chambre de garçon

Stephani Buchman

La tête de lit recouverte d’un tissu à motifs géométriques délimite joliment le coin sommeil. «Comme la pièce est petite et que les proprios désiraient aussi y installer un bureau pour les devoirs, j’ai évité d’encombrer l’espace en optant pour des rangements en hauteur, au-dessus du lit, et une table de chevet en porte-à-faux», dit Meghan.

La designer a aménagé une zone de travail toute simple mais pratique dans le renfoncement: le jeune garçon peut ranger son matériel de bureau dans les tiroirs et exposer ses objets préférés sur les tablettes.

Stephani Buchman

Tête de lit Meghan Carter Design (réalisation); Bilbrough (tissu) • Housse de couette Simons • Oreillers Meghan Carter Design (réalisation); Kravet (tissu) • Table de chevet cb2.ca • Rangement mural Ikea • Chaise de bureau Structube • Applique West Elm

La chambre de fille

Stephani Buchman

Encore ici, c’est la tête de lit qui particularise la pièce. Son recouvrement en molleton prune a dicté le choix du papier peint et du cache-sommier. Malgré l’espace restreint et le plafond pentu, la designer a pu intégrer une commode, qui fait aussi office de table de chevet, et une armoire sur mesure, au bout du lit, pour les jouets de la jeune fille.

Tête de lit Meghan Carter Design (réalisation); JF Fabrics (tissu Maxwell) • Couverture, cache-sommier, housses des coussins par l’entremise de Meghan Carter Design • Commode Ikea • Lampe de table Crate and Barrel • Papier peint Movements dropitmodern.com

La salle de bains des parents

Stephani Buchman

Habillée de grès cérame à effet marbre, la salle de bains évoque le luxe et appelle au calme et à la détente.

Un tel espace, juste à lui, le couple en rêvait depuis longtemps. «Chaque pouce de la pièce longue et étroite a été maximisé pour y installer une grande cabine de douche, mais aussi une baignoire, demande impérative de la propriétaire, qui aime s’y prélasser le plus souvent possible», explique la designer.

Stephani Buchman

Meuble-lavabo et porte-serviette Roman Bath Centre • Carrelage (sol et mur) Céragrès • Appliques robinsonco.ca

La salle de bains des enfants

Stephani Buchman

«J’ai invité les enfants à participer à la conception de la salle de bains qu’ils partagent. L’un a trouvé la couleur bleue des murs et l’autre a choisi le carrelage très original du sol», raconte Meghan.

Les grands tiroirs du meuble-lavabo aident les jeunes à toujours garder la pièce en ordre.

Meuble-lavabo Ikea • Revêtement de sol Saltillo Imports • Appliques cb2.ca • Peinture Bleu Hamilton HC-191 (murs) Benjamin Moore