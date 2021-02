Semaine de relâche : 10 activités palpitantes à faire en famille

Grâce au récent assouplissement des mesures de confinement, certaines activités sont à nouveau à notre portée dans la province.

Voici quelques-uns des musées et attractions des grands centres qui viennent de rouvrir leurs portes (ou qui s’apprêtent à le faire) et qui ont de quoi divertir toute votre «bulle familiale»!

1. Le Biodôme

Montréal

Rouvert après d’importantes rénovations le 31 août 2020 (puis fermé temporairement en raison de la pandémie), le Biodôme accueille à nouveau les visiteurs dans ses différents écosystèmes. De la forêt tropicale (où vous pourrez peut-être apercevoir un paresseux) aux îles subantarctiques (où vivent plusieurs manchots), en passant les côtes du Labrador (où vous découvrirez les «perroquets de mer»), vous y ferez probablement le voyage le plus dépaysant de votre hiver!

Info: espacepourlavie.ca/biodome

2. L’Aquarium du Québec

Québec

Pour voir des poissons multicolores, mais aussi des morses, des phoques et des ours polaires, rendez-vous à l’Aquarium du Québec. En tout, 10 000 animaux marins — allant des étoiles de mer aux requins-chats — vous y attendent.

Info: www.sepaq.com/ct/paq

3. Le musée POP

Mauricie

Il y a plusieurs expositions à parcourir dans ce musée familial axé sur la culture populaire québécoise, à commencer par son expo signature «Attache ta tuque». Il ne faut pas manquer non plus la visite de la vieille prison de Trois-Rivières, qui fait partie du musée, ni la programmation pour la relâche, qui sera annoncée sous peu.

Ouverture: 26 février

Info: museepop.ca

4. Les serres du Jardin botanique

Montréal

Rien de mieux pour prendre une pause de la saison froide qu’une visite dans la serre des cactus, des orchidées ou des fougères du Jardin botanique. En tout, vous pourrez découvrir neuf collections de plantes en serre.

Info: espacepourlavie.ca/jardin-botanique

5. Le Musée canadien de l’histoire

Outaouais

Les petits comme les grands seront fascinés par les diverses salles de ce musée consacré à l’histoire du Canada. Les mâts totémiques de la Grande Galerie, qui met en valeur le patrimoine culturel et spirituel des Premières Nations de la côte ouest du Canada, attirent l’attention dès l’arrivée.

Info: www.museedelhistoire.ca

6. Le musée Pointe-à-Callière

Montréal

L’exposition permanente sur les pirates et les corsaires est tout indiquée pour divertir les 5 à 12 ans de votre bulle familiale, mais parions que les enfants ne seront pas les seuls à en apprendre sur Pierre Le Moyne d’Iberville et les autres corsaires d’autrefois! D’autres expos sont aussi à découvrir sur place, dont l’une sur les trains miniatures.

Info: pacmusee.qc.ca

7. Le zoo Ecomuseum

Montréal

Certains l’ignorent encore, mais il y a un zoo extérieur sur l’île de Montréal. On y prend soin d’animaux qui ne peuvent plus retourner à la vie sauvage. Vous y découvrirez des lynx, des loups gris, des harfangs des neiges, des ours noirs, des coyotes et plusieurs autres représentants de la faune québécoise.

Info: zooecomuseum.ca

8. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal

Montréal

Ce ne sont pas les collections qui manquent dans ce musée réparti en pas moins de cinq pavillons. Parmi les expos temporaires à voir, mentionnons celle sur le peintre québécois Riopelle ainsi que «GRAFIK!», qui présente 500 ans d’arts graphiques allemands et autrichiens.

Info: www.mbam.qc.ca

9. Le Musée de la civilisation

Québec

L’art et les techniques des effets spéciaux, les histoires de pêche, la révolution numérique ou encore l’univers de la pièce de théâtre Broue: voici quelques-uns des thèmes des expositions en vedette au Musée de la civilisation de Québec. De quoi captiver toute la famille, non?

Ouverture: 18 février

Info: www.mcq.org

10. Le parc Oméga

Montebello, Outaouais

Contrairement aux autres endroits listés ici, le parc Oméga n’a pas eu à fermer ses portes au cours des dernières semaines puisque tout s’y déroule en «bulle fermée». On y propose un circuit de 12 km à faire dans sa propre voiture à la rencontre d’animaux du Canada: wapitis, loups, ours, bisons... Le moment fort de votre sortie sera sûrement celui où vous donnerez des carottes aux cervidés par la fenêtre!

Info: www.parcomega.ca

À SAVOIR

• Il est recommandé — voire obligatoire dans plusieurs cas — d’acheter ses billets à l’avance, en ligne.

• Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés.

