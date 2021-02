2 blancs et 2 rouges à moins de 20 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc libanais qui fera une symbiose formidable avec la salade du chef Hugo Saint-Jacques

Blanc de Blancs 2019

Château Ksara

Vallée de la Bekaa - Liban

Code : 10210677

Prix : 16,75 $

Disponibilités : 70 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade, des filets de poissons à chair blanche, des moules matinières...

On retrouve dans cette agréable et aguichante cuvée libanaise 2 cépages internationaux : le chardonnay et le sauvignon. Une petite pointe de sémillon est également présente. Le chardonnay offre texture et onctuosité et le sauvignon confère au vin une certaine tension, du mordant ainsi que de la tonicité. Ses effluves de zeste de citron et de fleurs blanches rendent le produit invitant à l'olfactif. Buvez la bouteille au courant des 2 À 3 années suivant son achat pour bien en profiter.

2- Un blanc grec aussi déstabilisant que plaisant à moins de 16 $

Mantinia 2019

Moschofilero - Ktima Spiropoulos

Péloponnèse - Grèce

Code : 13190982

Prix : 15,90 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des sushis, une assiette de crudités, des crevettes en écailles...

Les blancs grecs qui nous font craquer les papilles sont de plus en plus nombreux sur notre marché. En plus de nous offrir beaucoup de plaisir, les vins de ce magnifique pays d'Europe de l'Est sont souvent à prix très compétitifs. Ce 100 % moschofilero en est la «preuve liquide», car il pourrait faire tout un clin d'œil à de nombreux blancs coutant 5-6 dollars de plus la bouteille. Sautez là-dessus les amis car un produit franc, net, vigoureux, propre et sans «esbroufe» de maquillage techno à ce prix, c'est toute une aubaine! Tirez-lui le bouchon lors de 18 à 24 mois à venir.

3- Un nouveau pinot noir californien au profil mur et moderne ayant des bien saveurs affirmées

Pinot Noir 2018

Hangtime - Michael Mondavi Family

Californie - États-Unis

Code : 13530511

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes de porc en sauce BBQ, du boudin noir...

La demande pour ce type de pinot noir est très présente au Québec. Surtout quand on ne doit pas débourser plus de 20 huards pour en acheter un flacon. Celui-ci offre une signature moderne, un olfactif passablement boisé ainsi qu'une bouche dodue et juteuse au possible. Ne faites pas l'erreur de le comparer à un rouge bourguignon de haute définition pour éviter la déception... Il pourra somnoler encore au moins 3 ans dans la tranquillité de votre réserve personnelle.

4- Un cabernet franc ligérien qui est fort épatant pour sa modeste facture

Chinon 2019

La Cuisine de ma Mère - Nicolas Grosbois

Loire - France

Code : 12782441

Prix : 19,85 $

Disponibilités : 170 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une pizza végétarienne, une ratatouille de légumes grillés...

Encore cette année, cette cuvée monocépage offre une très belle expression de ce cépage qui apprécie les climats frais, continentaux et/ou océanique. Bien travaillé et récolté à pleine maturité, le cabernet franc est une variété qui est à la base de certains des plus grands vins rouges de la planète-vin. Le jeune et brillant vinificateur Nicolas Grosbois magnifie ce 100 % «cab franc» avec brio au cœur de l'appellation Chinon. Une fiole vraiment impeccable pour son prix plus que raisonnable. Les plus patients pourront l'oublier encore 3 à 4 ans en cave.