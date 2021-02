Salade fattouche classique

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.groupeadonis.ca/

Portions : 4

Temps de préparation : 25 min.

Temps de cuisson : 10 min.

Temps de réfrigération/congélation/marinade : 2 heures

Ingrédients

1 laitue Iceberg coupée grossièrement

1⁄2 poivron rouge épépiné et coupé en dés de 2 cm

1⁄2 poivron jaune épépiné et coupé en dés de 2 cm

1⁄2 poivron orange épépiné et coupé en dés de 2 cm

2 radis en fines tranches

15 feuilles de menthe fraîche ciselées

3 c. à table (45ml) de persil frisé haché

1 c. à table (15ml) de zaatar

1 c. à table (15ml) de sumac

1 grosse tomate coupée en dés de 2 cm

2 concombres libanais coupés en dés de 2cm

Vinaigrette

1⁄4 tasse (60ml) d’huile d’olive (HOEV)

2 c. à table de vinaigre de vin rouge

1⁄2 citron (jus et zeste)

1 tasse (250ml) de feuilles de pourpier (ou feuilles de céleri)

1 c. à thé (5ml) d’ail haché

Garniture

1 tasse (250ml) de morceaux de pitas croustillants au zaatar

Préparation

Étape 1 : Préparer la vinaigrette en combinant l’huile, l’ail, le vinaigre, le citron et assaisonner de sel et de poivre. Ajouter aussi le sumac et zaatar. Réserver.

Étape 2 : Pour la salade, couper tous les légumes comme mentionné. Les combiner dans un grand bol. Ensuite, ajouter la laitue iceberg, le pourpier ainsi que la menthe et le persil.

Étape 3 : Dans un grand bol, touiller la salade avec la vinaigrette et assaisonner de sel et poivre. Garnir de pitas croustillants et servir aussitôt.