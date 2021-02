Suggestions de lecture pour la semaine de relâche

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Mon ami imaginaire 1 – Watson

Vannara

La Bagnole

Un mignon petit livre relatant les aventures d’Emma et de son ami imaginaire Watson. Parce qu’il peut être rassurant pour des enfants de savoir qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent affronter leurs peurs, grâce à la belle imagination qu’est la leur.

2- Cerveaux actifs sur le pouce

Gilles Bergeron Ph. D.

BRAVO

Un petit cahier d’activités à faire pour garder son cerveau actif. Toute la famille voudra participer à ces petits jeux d’analyse, de déduction et de logique : comme il s’agit d’un livre de poche, il est facile de l’emmener partout où vous aller pour passer le temps différemment.

3- Au pied du grand chêne T.2

Louise Caron

Les éditions JCL

Parution prévue pour le 1er mars

Vallée laurentienne, 1757.

La suite des tribulations de Marie-Angélique et Nicola. À la suite de nombreux revers et moments difficiles, le couple peut enfin vivre son amour au pied du grand chêne, là où ils avaient l’habitude de se retrouver quelques années plus tôt. Malheureusement, leur paix d’esprit ne sera pas de longue durée puisque les hommes seront appelés à aller à la guerre...

Qu’arrivera-t-il de Nicola lorsqu’il se joindra à l'armée, de Marie-Angélique, de leurs enfants et de leur destin?

4- Célibataire cherche animal de compagnie

Marie-Krystel Gendron

Les Éditeurs Réunis

Amélia Dubé déteste le jour de son anniversaire : il lui rappelle le moment où elle a perdu foi en l’amour, quand son ex l’a laissé. Elle met donc toutes ses énergies dans son travail au refuge À un poil du bonheur où elle est vétérinaire. Jusqu’au jour où un certain Alex, à la recherche du compagnon parfait, viendra ébranler ses certitudes.... C’est tellement plus facile de soigner ses petites bêtes que de soigner un cœur fragilisé.

5- Lara T.2 – La valse des suspects

Enquête

Marie-Bernadette Dupuy

Les éditions JCL

Bretagne, mai 1951.

Lara est en exil depuis 3 ans au Vénézuela pour fuir les menaces qui pèsent sur son conjoint Olivier et elle. Les meurtres se multiplient dans leur entourage, alors qu’ils sont poursuivis par un individu qui leur est toujours inconnu. C’est lorsque qu’elle apprend le retour de son père disparu depuis plusieurs années que Lara choisira de venir le retrouver... Bien vite, le passé refera surface. Le couple devra-t-il fuir à nouveau?

6- OMG! Le journal d’Emma

(Hors-série)

Catherine Bourgault

Les Éditeurs Réunis

Dans ce hors-série, découvrez les secrets de l’amie D’Iris et de Charlotte (OMG, la série) alors qu’elle vient tout juste d’emménager sur la rue Des Côteaux, à Drummondville. Adaptation, changements, nouvelles amitiés et intrigue amoureuse sont au rendez-vous, alors que celle-ci se surprend à espionner son voisin d’en face, le beau Sam Lépine. Le musicien tombera-t-il aussi sous son charme?