Star Académie : cette prestation a laissé tout le monde bouche-bée

Nombreux ont été les téléspectateurs a réagir positivement à cette prestation colorée! Revoyez-la ici.



Par contre, c'est définitivement le medley disco, en milieu d'émission, qui a volé la vedette avec son ambiance flamboyante et enlevante.



Si les Académiciens ont tout donné, ils ont aussi eu la chance d'être accompagnés par des légendes de la culture québécoise pour leur numéro qui mariait parfaitement chansons classiques et plus modernes.



C'est d'abord Judi Richards qui a ouvert le bal, en interprétant Funkystation aux côtés de Lunou Zucchini et Charles Kamoun.

Joël Lemay / Agence QMI



Après un segment de Dashny Jules et Shayan Heidari interprétant le succès de Bruno Mars, Uptown Funk, c'est nulle autre que Patsy Gallant qui est apparue sur la grande scène de Star Académie pour performer Laissez-moi danser, avec la plus jeune candidate de la cohorte, Zara Sargsyan.



Joël Lemay / Agence QMI



La finale du numéro a été mémorable, avec l'arrivée de l'incomparable Kim Richardson, sur la pièce iconique I Will Survive, qui a offert un duo époustouflant avec Queenie Clément, duo auquel se sont par la suite greffées Judi Richards et Patsy Gallant, puis tous les autres Académiciens.



Joël Lemay / Agence QMI



Si les réactions étaient unanimes sur les réseaux sociaux concernant ce numéro qui a déplacé de l'air, plusieurs téléspectateurs ont également mentionné que le clou du spectacle était les danseurs avec une boule disco sur la tête! Ça en a fait rire plusieurs!





On a déjà hâte de voir les prochains numéros qui seront présentés lors du prochain variété, dimanche prochain. D'ici là, vous pouvez revisionnez le medley disco dans la vidéo en haut de l'article.



Revoyez les Académiciens dès demain, lundi, à 19h30 sur les ondes de TVA pour la quotidienne!



