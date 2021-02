La prochaine pleine lune apportera son lot de tensions

La lune brillera de mille feux, dans la nuit de vendredi à samedi. Le week-end promet d'être chargé en émotions, mais rempli de belles leçons!

Si, au cours du dernier mois, vous avez ressenti le besoin d'agir impulsivement, c'est que vous avez été poussé par l'énergie de la pleine lune en Lion du 28 janvier. Attendez-vous à voir cet élan ralentir, au cours des jours qui suivront.

La pleine lune qui se dessine à l'horizon sera bien différente de la précédente. Celle du 27 février sera guidée par l'impulsion de la Vierge, un signe astrologique reconnu pour son sens des responsabilités et son souci du détail.

Une pleine lune «parfaite»

Dès que cette nouvelle énergie se dessinera dans le ciel, vous pourriez devenir plus attentifs, plus précis. Vous aurez envie de voir aux moindres détails, de perfectionner votre art et de prouver aux autres que vous êtes à la hauteur.

Cette influence de la Vierge, si elle est mal canalisée, pourra venir exercer une pression sur vous, au point de miner votre confiance. À force de vouloir tout contrôler, vous pourriez être submergés de doutes et d'incertitudes quant aux actions à prendre.

Avant de vous sentir ainsi dépassé, prenez un moment de répit pour vous rappeler les raisons qui vous poussent à être « parfait ». Le plus souvent, cette pression vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être pleinement appréciées!

Il y a du bon dans ce que nous enseigne cette pleine lune. En effet, le sens de l'organisation que nous impose la Vierge pourra vous servir. En étant plus vigilant et moins impulsif que le mois précédent, vous vous éviterez peut-être certains pièges que la vie vous réserve.