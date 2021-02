La recette de pâtes à la féta et aux tomates la plus populaire au monde

Une recette de pâtes au fromage féta et aux tomates cerises est en train de conquérir le coeur de tout un chacun.

Personne n'aurait pu croire qu'un plat de pâtes au fromage puisse faire autant parler. Il n'y a rien de plus simple (et de plus divin) au monde que cette recette, composée de seulement six ingrédients, que vous avez déjà sûrement sous la main.

Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous laisser tenter par ce plat onctueux. Au passage, nous vous proposons des alternatives de pâtes au fromage ou aux tomates, qui plairont à toute la famille.

Recette de pâtes à la féta et aux tomates

Ingrédients

1 paquet de 500 grammes de pâtes de votre choix

Une vingtaine de tomates-cerises bien mûres

Un bloc de fromage feta

4 gousses d’ail

Quelques feuilles de basilic

Une pincée d’origan (au choix)

Huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Préchauffez votre four à 200°C.

Dans un plat allant au four, déposez le bloc de fromage fêta au centre et garnissez le reste du plat de tomates-cerises et de basilic. Ajoutez un bon filet d’huile d’olive sur le tout. Salez et poivrez.

Enfournez pendant 35 minutes.

Pendant ce temps, faire cuire un paquet de 500 grammes de pâtes de votre choix.

Égouttez les pâtes et ajoutez-les à la préparation de fromage et tomates.

Dégustez vos pâtes à la féta et aux tomates cerises.

Recette de gratin de pâtes aux tomates et saucisses

Recette de pâtes à la féta aux asperges

Recette de pâtes aux tomates séchées et au jambon

