ENTREVUE: Les coups de cœur musicaux de Nicolas Ouellet

ENTREVUE - Malgré sa jeune trentaine, ça fait presque 20 ans que Nicolas Ouellet œuvre dans les médias. Il est curieux de tout et particulièrement de musique.

Les coups de cœur musicaux de Nicolas Ouellet

À voir aussi: Guy Nadon dans un nouveau film d'animation

Le festival de la chanson de Granby a toujours été une des grandes vitrines pour la relève musicale d’ici. Cette année, c’est au grand passionné de musique, Nicolas Ouellet, qu’on va confier l’animation des finales et demi-finales. On en discute avec lui et on en profite pour lui demander ses recommandations musicales du moment.