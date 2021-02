LIVRES - Pandémie ou non, il y aura toujours du temps pour la lecture, sans restriction, pendant la relâche! Chrystine Brouillet nous présente une sélection de bonnes histoires pour les petits et les grands, à savourer bien confortablement, en attendant les premiers signes du printemps et du déconfinement.

RELÂCHE: 7 suggestions de livres pour enfants, ados et adultes

1. Le train des enfants

De Viola Ardone, Albin Michel

Naples, 1946. Une campagne de lutte à la pauvreté organisée par le Parti Communiste propose à des milliers d’enfants du sud de l’Italie de vivre quelques mois dans des familles favorisées du nord. Amerigo, huit ans, monte dans un de ces trains et est accueilli par Derna, sa sœur Rosa et son mari Alcide qui témoignent une réelle affection à l’enfant. Qu’arrivera-t-il quand Amerigo retournera à son existence morne et difficile auprès de mère?

S’inspirant de faits historiques, Viola Ardone réussit le pari de donner une absolue crédibilité à la voix d’un gamin écartelé entre l’amour maternel et celui pour sa famille d’adoption, d’illustrer une Italie divisée, blessée par la guerre où l’espoir d’une meilleure existence se heurte à la réalité. Profondément humain, bouleversant..

2. Une soif de livres et de liberté

De Janet Skeslien Charles, JC Lattès

Odile Souchet, à peine majeure, trouve un emploi à la renommée Bibliothèque américaine de Paris. Un travail idéal pour une jeune femme aimant aussi passionnément les livres. Mais tout bascule lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée: qu’adviendra-t-il de la bibliothèque? Des employés et des usagers juifs traqués par les nazis? À quels choix dramatiques sera confrontée Odile?

Inspiré de la vie des amoureux des mots qui ont protégé cette bibliothèque durant l’Occupation, ce roman rend un vibrant hommage à l’amitié, au courage et à tous les auteurs qui ont su transporter tant de lecteurs dans leur univers pour leur faire oublier la terreur qui régnait alors. Aussi romantique qu’instructif!

3. La reconstruction du paradis

De Robert Lalonde, Boréal

En décembre 2018, la maison de Robert Lalonde a complètement brûlé. Sa compagne et lui avaient construit et aimé cette demeure et devront habiter dans plusieurs lieux avant de s’installer dans leur nouveau nid. Comment survivre à une perte si totale, comment embrasser une nouvelle vie sans amertume? En se nourrissant aux forces de la nature et à la poésie, en traduisant Walt Whitman, en couchant ses mots dans ces carnets où se dessinent aussi les silhouettes d’Erri De Luca, Gide, Camus, Pasternak. Ce sont ces carnets que Robert Lalonde nous offre ici, ciselés de sagesse, d’esprit, de modestie, éclairés par ces hommages aux auteurs qu’il aime et des images d’une fulgurante beauté. Il naît de cette lecture un bienveillant apaisement...

4. Traverser la nuit

De Hervé Le Corre, Rivages

Les rues de Bordeaux, la nuit: un assassin à la recherche d’une nouvelle proie. Il tue depuis longtemps, mais n’arrive pas à évacuer sa rage. Un autre homme est en colère, le commandant Jourdan. En colère contre son impuissance face à tant de violence, de misère, de non-sens. Lui non plus ne parvient pas à se calmer. Et Lucas qui bat Louise, son ex-conjointe non plus. Des hommes dont les trajectoires s’entremêlent. Des personnages si crédibles qu’on frémit en lisant ce roman dur, grave, d’une atroce lucidité, ce roman qui décrit mieux que bien des études sociologiques la condition humaine, les victimes et leurs bourreaux au quotidien. Aussi juste que désespérant.

5. Le corps des femmes

De Laure Adler, Albin Michel

Depuis des siècles, la femme a été le cœur de milliers d’œuvres, son corps mis en scène, en partie ou en totalité, fantasmé par le regard masculin de l’artiste. Cet ouvrage nous expose l’évolution de ces regards de l’incarnation d’un serpent tentateur dans un tableau de Raphaël aux blanchisseuses de Degas, nous parle de la métamorphose des critères de beauté, des surréalistes qui subliment la femme en paroles, mais pas sur leurs toiles, de la révolution majeure opérée par les femmes qui se représentent elles-mêmes. Des femmes souvent en première ligne pour défendre les droits civiques, des femmes qui regardent le monde les yeux ouverts tout en livrant leur intimité et leur force telle Frida Kahlo ou Joan Mitchell ou qui détournent les codes comme Agnès Thurnauer ou Cindy Sherman.

6. 100% recyclable : Le livre d’activités zéro déchet

De Susan Hayes et Penny Arlon & illustré par Pintachan, Édito Jeunesse

Le titre de ce livre est idéal puisqu’il est destiné à être transformé en origami, en écocotte, en pochette cadeau ou en pot à semis. Ces bricolages simples à réaliser comptent au nombre des activités proposées pour préserver la planète, mais on trouve aussi des recettes (dont un délicieux pancake à la banane), des quiz, des idées pour fabriquer un hôtel à insectes, des trompettes, des tapis avec des vêtements récupérés et un joli mobile gouttes d’eau pour nous rappeler combien l’eau est précieuse.

Des explications claires, des illustrations précises et rigolotes pour aider les enfants à devenir écoresponsables.

7. La doudou aime les bisous

Par Claudia Larochelle & illustré par Maira Chiodi, Les Éditions de la Bagnole

L’unique doudou est de retour et montre aux tout-petits toutes sortes de formes de bisous : en se frottant le museau comme les lamas, en se massant le cou comme les tortues ou en miaulant comme des chatons ou en tirant la langue comme les serpents. Mais attention, il ne faut pas tenter de s’entortiller les pattes comme les araignées qui ont une bien drôle de manière de montrer leur affection!

La doudou est une baume de douceur, d’humour, de tendresse en ces moments gris que nous traversons, elle nous fait sourire à chaque page et nous donne envie, oui, de donner des bisous!