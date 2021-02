MODE ET BEAUTÉ: Manucures au masculin

MODE ET BEAUTÉ - C’est connu, les mains d’un homme ont un pouvoir de séduction. Certains l’ont compris et depuis, il est de moins en moins rare de croiser monsieur en tête à tête avec le manucure. La beauté des ongles, un truc de fille? Loin de là! Francisco Randez nous parle de soins des mains pour les hommes, qui gagnent en popularité.

Manucures au masculin

À voir aussi: 4 tendances barbes et moustaches

Dans les dernières années, on observe une véritable démocratisation des manucures au masculin, plus ludiques, colorées et assumées que jamais. En plus de prendre rendez-vous chez le barbier, de prendre soin de sa peau en la gardant bien hydratée, la manucure réussit tranquillement à se tailler une petite place dans la routine des hommes. Et si c’était plus qu’une tendance beauté́? Si on assistait à un mouvement social?

Un peu d’histoire...

Les hommes se peignent les ongles depuis des milliers d’années: ceux de Babylone (3200 av. J.-C.), de la Chine antique (600 av. J.-C.), sans oublier les soldats grecs (500 av. J.-C).

Nos rockstars préférés des années 1970 arboraient des ongles peints, à l’époque du GLIT ROCK, avec le légendaire David Bowie à sa tête.

La génération X avait, dans les années 90, pour idole Kurt Cobain qui affichait sa manucure avec irrévérence! Le leader du groupe de punk-rock Green Day, Billie Joe Armstrong, n'a jamais caché son « nail polish ». Idem pour le chanteur soul, Seal.

Le « male polish » ou man(ucure) au masculin

En mars 2016, Marc Jacobs a publié un portrait de lui sur Instagram où il arborait des ongles violet foncé manucurés. Il l’a accompagné du hashtag #malepolish (jeu de mot avec « nail polish », vernis à ongles en anglais) qui n'a pas tardé à s'imposer comme une tendance beauté au masculin, notamment sur les réseaux sociaux.

En explorant la toile, on en voit partout, et de toutes les couleurs : bleu, rouge, noir... Sur les mains des stars mondiales comme Brad Pitt ou encore le chanteur Harry Styles, qui arbore toujours des ongles impeccables d’originalité, que ce soit sur le tapis rouge du Met Gala, dans le vidéoclip de la chanson Watermelon Sugar ou en entrevue.

CRÉDIT : Samuel Bradley / The Guardian Harry Styles ongles

Le rappeur A$AP Rocky ose lui aussi le nail art éclaté en première rangée des semaines de la mode... ou pour passer un message. Et plus près de nous, bien sûr, il y a Jay Du Temple, qu’on a vu pour la première fois porter du vernis à ongles lors de son fameux spectacle au Centre Bell. Ou bien l’animateur et producteur Sébastien Diaz, qui n’a jamais eu peur de jouer avec les codes et qui arbore parfois la tendance.

SOURCE: Instagram / Occupation Double Jay Du Temple vernis à ongles

Source: Instagram / Drowster Vernis à ongles Soran

Avec les milliers de publications anonymes générées par le hashtag #malepolish, il faut se rendre à l'évidence: le vernis est partout, et il ne se limite plus à un seul genre.

Une tendance là pour rester?

À voir aussi: Les coupes de cheveux tendances de 2021

Émilie Sanscartier, propriétaire du salon d’esthétique Le Manoir, à Montréal est l'experte derrière les manucures de Jay, et elle voit cette collaboration comme l’occasion idéale d’expérimenter, autant pour elle que pour lui.

Selon elle, c'est là pour rester puisque les hommes qui essayent les soins des mains y prennent rapidement goût!

Manucure maison : comment faire?

La manucure à la maison est plutôt simple et accessible. Voici ce dont vous aurez besoin:

Coupe ongles

Pousse-cuticule

Lime à ongles

Bloc de polissage

Crème hydratante

Il existe des ensembles de soins des mains à prix abordables dans les pharmacies et les magasins à grande surface. Généralement, le bloc de polissage est vendu séparément.

Pour la lime, si vous décidez de vous faire des manucures à la maison, plutôt que seulement entretenir, procurez vous une bonne lime grand format. Les limes des ensembles de voyage sont parfois très petites. Ça vaut parfois le coup d’acheter le coupe cuticules séparément, il n’est pas toujours inclus ou pas très précis.

Voici comment vous y prendre:

ÉTAPE 1: les cuticules

​Toute manucure pour homme commence par les cuticules. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les cuticules, ce sont les petites parties de peau qui font le contour de l’intérieur de l’ongle.

On commence par ramollir les cuticules avec un émollient ou on les fait tremper dans un bol d’eau légèrement savonneuse. Puis, on les repousse doucement avec un petit bâtonnet d’oranger ou un pousse-cuticule en acier inoxydable. On peut les couper, si nécessaire, mais sans jamais tirer dessus!

ÉTAPE 2 : couper et limer les ongles

D'abord, couper les ongles avec un coupe ongle bien affuté!

Il y a 2 formes suggérées, selon vos préférences

La forme droite, les ongles auront alors une forme carrée ou rectangulaire en fonction de leur longueur) convient très bien aux hommes ayant les doigts longs et fins. Les fameuses mains de pianiste. ​

les ongles auront alors une forme carrée ou rectangulaire en fonction de leur longueur) convient très bien aux hommes ayant les doigts longs et fins. Les fameuses mains de pianiste. ​ La forme arrondie, celle qui est généralement privilégiée par les hommes, convient à tous les types de mains, notamment celles aux doigts courts.

Ensuite, il faut limer

Pour limer des ongles, il y a quelques consignes à respecter :

Il faut y aller doucement

Ce n’est pas une course de rapidité. Ne faites pas le mouvement de scie: cela va abimer votre ongle.

Commencez par le bord de l’ongle en maintenez la lime parallèle au bord (pour avoir une forme arrondie uniquement).

Limez ensuite du bord de l’ongle vers le centre. Quand vous êtes sur le centre, limez l'ongle de façon perpendiculaire.

Pour terminer, polissez vos ongles à l’aide d’un polissoir pour avoir un fini parfaitement net.

ÉTAPE 3 : hydrader

​La dernière étape pour réaliser une manucure pour homme parfaite consiste à hydrater les mains et les ongles. Pour ce faire :