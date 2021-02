Une maison centenaire complètement modernisée

Après avoir habité neuf ans dans cette maison édouardienne centenaire au grand charme mais souffrant d’un cruel manque de fonctionnalité et de lumière, les occupants se sont enfin décidés à faire appel à une designer pour revoir complètement la configuration et le look de leur demeure. C’est à Megan Crosbie qu’ils ont lancé le défi, qu’elle a relevé haut la main.

Les proprios, Lisa et Claudio, tenaient à conserver certains éléments d’origine, notamment les murs de brique et les poutres en bois. En réaménageant les lieux, la designer a donc privilégié des teintes pâles et des finitions sobres afin de mettre en valeur ces trésors du passé tout en actualisant la demeure. «Il fallait que l’espace devienne plus fonctionnel et qu’il reflète davantage les goûts et le style de vie du couple et de ses enfants, explique Megan Crosbie.

Pour ce faire, plusieurs changements structurels s’imposaient: on a ouvert le rez-de-chaussée pour faciliter la circulation, déplacé la cuisine dans l’immense salle familiale à l’arrière de la maison, créé trois magnifiques chambres d’enfants au premier étage et transformé le second étage jusque-là inutilisé en grande chambre principale.»

L’un des objectifs cruciaux de ces rénovations, qui ont duré sept mois, était d’améliorer l’organisation des lieux en aménageant des rangements pratiques et discrets. Ainsi, chaque chambre dispose d’une pièce-penderie, et les vides sanitaires du deuxième étage ont été comblés par des meubles encastrés. Lisa et Claudio sont ravis des résultats et impatients d’accueillir famille et amis dans leur belle édouardienne modernisée.

L'entrée

Patrick Biller

La designer a créé un nouveau vestibule très fonctionnel. Les armoires sont réservées au rangement des manteaux et des chaussures, tandis que les grandes niches, en haut, accueillent les accessoires hors saison dans des paniers en feutre. Au sol, on a opté pour un revêtement en carreaux d’ardoise résistant et facile à entretenir.

Patrick Biller

Aménagement Megan Crosbie Design • Canapé Silva Custom Furniture • Rangements intégrés Fox Custom Woodworks • Carrelage en ardoise Saltillo Imports

Patrick Biller

La salle familiale

Patrick Biller

Avec son confortable canapé modulaire garni de coussins, la salle familiale est très invitante. Le rangement encastré fabriqué sur mesure sert de meuble audiovidéo, de bibliothèque et de lieu d’exposition pour les objets déco.

La table basse en bois, qui comporte deux grands tiroirs, offre elle aussi un peu d’espace où loger certains accessoires.

Le séjour

Patrick Biller

La pièce est organisée autour d’une table basse en chêne massif que la designer a fait fabriquer sur mesure pour créer un coin conversation. Elle l’a entourée d’un banc en bois à l’assise courbée et de fauteuils rembourrés.

Le grand tapis rond accentue l’aspect accueillant et intime de l’endroit. «La baie vitrée formait l’alcôve parfaite pour installer un meuble de détente; j’ai choisi ce modèle en tissu bouclé au creux duquel il fait bon se prélasser en admirant le paysage extérieur», dit Megan.

Patrick Biller

Fauteuils club et banc en bois Stylegarage • Table basse sur mesure Marshall Young Cabinetry • Siège de repos et tapis Elte

La salle à manger

Patrick Biller

Cette pièce met à l’honneur le riche passé de la maison. Pour ne pas voler la vedette au mur de brique et à la poutre en bois, la table, le buffet et le tableau en reprennent les tons chaleureux.

Dans un souci d’illuminer et d’actualiser le tout, la designer a misé sur le blanc. «Le lustre sculptural et les chaises modernes créent un contraste saisissant. Au final, tous les éléments se mettent en valeur les uns les autres», souligne-t-elle.

Table, chaises et buffet dwr.com • Lustre Casa Di Luce • Horloge murale Qlocktwo ddcnyc.com • Vases noirs et bol blanc Elte • Parquet Moncer Specialty Flooring

La cuisine

Patrick Biller

La cuisine a été déplacée à l’arrière de la maison, où elle est adjacente à la salle familiale et à la salle à manger. «Je voulais que la pièce soit bien intégrée, pratique et lumineuse. Selon moi, elle tire sa beauté de sa simplicité», confie Megan.

Le design minimaliste des armoires lisses et sans poignées, le blanc immaculé et les quelques accents de noir forment un ensemble élégant et intemporel. «Mon idée première était de construire un grand garde-manger dans lequel on peut entrer, mais je craignais d’encombrer l’espace, que je voulais très aéré; j’ai plutôt opté pour des armoires pleine hauteur peu profondes encastrées dans le mur qui fait face à la salle à manger», explique-t-elle.

Patrick Biller

Armoires, comptoirs et dosseret en Corian Fox Custom Woodworks • Fours Gaggenau • Chaises de comptoir Stylegarage • Suspension de Lambert & Fils buroklaus.com • Robinet Taps Bath

Patrick Biller

La chambre principale

Patrick Biller

Encombrement minimal dans la chambre du couple, que l’on voulait sobre et sereine: tous les rangements sont dissimulés dans les renfoncements, sous les pignons. Un walk-in a aussi été aménagé dans une pièce à part.

Il ne restait qu’à meubler la chambre des éléments essentiels. Le lit, la commode et les tables de chevet choisis affichent une teinte similaire à celle des poutres apparentes. L’espace généreux devant la fenêtre a permis d’y placer un charmant lit de jour en velours pour lire ou se relaxer.

Patrick Biller

Lit, commode, tables de chevet et lampes de table dwr.com • Housse de couette Restoration Hardware • Coussins Elte et Elte Mkt • Lit de jour EQ3 • Suspension Bocce Kiosk • Fenêtres Marvin • Tapis Elte • Plante et pot Dynasty Plant Shop

Patrick Biller

La salle de bains attenante

Patrick Biller

Malgré les contraintes architecturales, la designer a composé un havre de détente fonctionnel pour le couple. Elle a conçu une cabine de douche qui s’insère à la perfection sous la lucarne, libérant tout le reste de l’espace pour le mobilier, qu’elle a choisi le plus grand possible: le meuble-lavabo est double et l’armoire à pharmacie est triple.

«Il n’y a jamais trop de rangement! s’exclame Megan. Nous nous sommes assurés de prévoir une place pour chaque chose afin que rien ne traîne.» Le sol en marbre et le blanc dominant confèrent à la salle de bains une esthétique épurée et élégante.

Patrick Biller

Meuble-lavabo Fox Custom Woodworks • Carrelage (sol) Saltillo Imports

La chambre de garçon

Patrick Biller

Avant les rénos, les trois enfants partageaient la même chambre. C’est dire leur bonheur d’avoir maintenant chacun leur pièce! À commencer par le jeune homme de six ans, qui adore ses nouveaux quartiers émaillés de figurines colorées et d’affiches ludiques.

Son espace a été soigneusement organisé: les armoires en métal posées en porte-à-faux et l’étagère modulaire intégrant un coin devoirs et bricolage fournissent un rangement abondant sans prendre beaucoup de place.

Patrick Biller

Lit cb2.com • Literie Pottery Barn Kids • Étagère avec bureau intégré et tables de chevet EQ3 • Rangements muraux en métal Ikea • Chaise de bureau Structube • Tableaux au-dessus du lit etsy.com • Tableaux au-dessus du rangement mural Minted • Panier HomeSense • Jeté jaune (dans le panier) Elte

La salle de bains attenante

Patrick Biller

Composée de matières durables, adaptées aux enfants, la salle de bains du garçon a été agrémentée d’un store romain à pois et d’une affiche qui la personnalisent sans la rendre enfantine.

Meuble-lavabo Fox Custom Woodworks • Robinet Riobel Taps Bath • Carrelage Ciot • Accessoires cb2.ca • Tableau Minted

La chambre de fille

Patrick Biller

On a créé un univers d’esprit bohème pour la jeune fille de 10 ans. «Les tons riches des poutres et des briques sont atténués par la palette de blanc et de crème ainsi que les touches de doré et de rose pâle», souligne Megan.

On a conservé les meubles que la fillette avait déjà, mais la designer, fidèle à elle-même, a tenu à ajouter du rangement: l’espace libre en face du lit lui a permis de placer deux grandes armoires dont les portes en rotin cadrent bien avec le style de la chambre. Tout comme son petit frère, l’occupante profite d’un ravissant coin banquette devant la fenêtre.

Patrick Biller

Lit, table de chevet et lustre Pottery Barn Kids • Literie West Elm • Armoires et fauteuil de bureau Ikea • Bureau Structube • Tapis EQ3 • Tableaux Minted • Panier HomeSense

Patrick Biller

La salle de bains attenante

Patrick Biller

Pour composer la salle de bains de la jeune fille, Megan s’est inspirée des tons doux de sa chambre. Les angles droits du meuble-lavabo sont contrebalancés par le robinet courbé et le grand miroir rond à cadre doré. Au sol, le carrelage en céramique affiche un motif moucheté rose, bleu et gris unique en son genre.

Meuble-lavabo Fox Custom Woodworks • Robinet Taps Bath • Applique Tech Lighting • Miroir cb2.ca

La chambre de fille

Patrick Biller

L’adolescente de 12 ans ne voulait pas d’un décor trop juvénile, mais elle désirait tout de même du rose. La designer l’a combiné avec du gris et du bleu pour en atténuer l’effet.

Au lit traditionnel, elle a marié des tables de chevet et un bureau en bois de style contemporain dont la teinte n’est pas sans rappeler celle de la poutre qui traverse le plafond. Le panneau en verre, au-dessus du bureau, remplace avec brio le babillard de liège ou le tableau noir habituels.

Patrick Biller

Lit Pottery Barn Kids • Housse de couette West Elm • Coussins Tonic Living • Tables de chevet EQ3 • Bureau Crate and Barrel • Fauteuil et chaise de bureau Structube • Tapis Elte • Tableaux Minted

La salle de bains attenante

Patrick Biller

La pièce était suffisamment spacieuse pour accueillir une baignoire et une douche séparées. Alors que dans le reste de la maison le noir est utilisé en accent discret pour faire contrepoids à l’abondance de blanc, ici la designer a choisi de le jouer plus franchement.

«Je voulais créer un espace qui fasse “adulte”, sans être trop sérieux ni vieux jeu. Et le carrelage fusionnant le blanc et le noir est si joli qu’il vole la vedette!» s’enthousiasme-t-elle. Les stores translucides offrent de l’intimité sans bloquer la lumière du jour.

Patrick Biller

Meuble-lavabo Fox Custom Woodworks • Baignoire et robinetterie de Jason Wu pour Brizo Taps Bath • Carrelage (sol) Ciot • Appliques Circa Lighting • Miroir et accessoires noirs sur le meuble-lavabo cb2.ca • Porte-serviette Home Depot