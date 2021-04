6 trucs pour un ménage du printemps efficace

Encore cette année, l’arrivée du printemps donnera envie de faire briller la maison du grenier au sous-sol. Pour un ménage du printemps sans tracas et sans traces, voici quelques astuces à suivre!

Poussière cachée un peu partout, toiles d'araignée accrochées au plafond, poils d'animaux derrière les meubles... le ménage du printemps est l’occasion idéale de faire disparaître les marques laissées par quelques mois passés à l'intérieur de la maison.

Vous avez besoin de conseils pour effectuer le grand ménage? C’est par ici :

1. Poussière : la chasse est ouverte!

S’il est une chose qu’il faut veiller à faire disparaître pour accueillir le printemps, c’est bien la poussière qui s’est accumulée un peu partout pendant l’hibernation. À ce chapitre, l'aspirateur central représente un allié de taille puisqu'il permet de ramasser la poussière au sol et d'épousseter tous les coins de la maison.

En tant qu'experte de l'entretien ménager, l'entreprise québécoise Cyclo Vac propose des aspirateurs centraux et plusieurs autres appareils qui ne laissent aucune chance aux acariens.

D’une durée de vie moyenne de 25 ans, ces appareils centraux ont une excellente longévité – un petit plus pour l'environnement puisqu'ils sont fonctionnels pendant un quart de siècle! Ils sont également performants et simplifient la vie des usagers en diminuant le temps consacré à l’entretien de la maison.

Qui plus est, ils sont fabriqués à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal. Grâce à un vaste réseau de revendeurs et d’installateurs, il est possible de les trouver un peu partout dans la province – et même ailleurs dans le monde!

2. Textiles : mettez-les à la laveuse!

Rideau, petit tapis, housse de coussin ou jeté, tout ce qui est en tissu se nettoie bien dans une machine à laver. Portez tout de même attention à en lire l’étiquette pour choisir le mode de lavage approprié.

Retenez que la plupart des rideaux n’ont pas besoin d’être repassés après leur passage dans la machine à laver : suspendus à une tringle, ils sècheront sans mauvais plis.

Si les maniaques de la propreté lavent les éléments en tissus tous les mois, sachez que deux fois par année suffisent amplement. Pour les lavages plus fréquents, utilisez votre brosse à épousseter pour n'importe quel textile.

3. Torchons : choisissez-en de bons

La microfibre est un tissu qui emprisonne la poussière rapidement et sans effort. Un torchon fait de ce matériel est utile pour déloger la poussière sur toutes les surfaces, mais aussi dans les zones difficiles d’accès comme les coins de tiroirs.

À cet égard, cette brosse vadrouille en microfibre a été conçue pour capter la poussière en suspens du mur au plafond, sans égratigner les surfaces. Elle se fixe à tout manchon standard d'un aspirateur central – de quoi nettoyer tous les coins!

4. Endroits difficiles d’accès : pensez à tout!

Lorsqu’il est question de faire étinceler la maison, certaines zones peuvent être oubliées. Dans votre planification du ménage du printemps, pensez à déplacer le mobilier et les électroménagers afin d’éliminer la saleté cachée.

Cela dit, il est aussi possible de retirer la poussière sans devoir sortir vos muscles! L'outil de coin flexible se faufile partout grâce à sa longueur.

Servez-vous-en sous le mobilier, sous les appareils ménagers ou sur les pales des ventilateurs, pour atteindre les endroits étroits ou difficiles d’accès et surtout, pour nettoyer comme jamais!

5. Luminaires : faites jaillir la lumière

Pour bien faire briller un luminaire, il faut généralement en démonter certaines composantes.

Une fois l’abat-jour retiré et les structures décoratives ou fonctionnelles enlevées, plongez les différents morceaux (sauf la base électrique et l’ampoule, bien sûr!) dans un bassin d’eau chaude savonneuse et frottez-les légèrement.

Pour les ampoules et les abat-jours en tissu, passez-y délicatement l’aspirateur.

Une fois tout bien séché, remontez les luminaires et laissez-les briller comme des neufs!

6. Aspirateur : utilisez la bonne brosse

Le bon accessoire d’aspirateur peut faire toute la différence. N’hésitez pas à les changer selon la tâche à effectuer.

Par exemple, lors de l'époussetage, privilégiez une brosse à poils courts et denses conçue à cet effet. Sa forme allongée favorise la circulation de l'air et se rend facilement dans les coins. Vous pouvez par la suite utiliser une brosse à plancher à crins doux pour nettoyer vos sols sans les égratigner.

Enfin, veillez à utiliser le bon niveau de succion de l’aspirateur. Une carpette à poil ras n’exige pas la même puissance qu’une moquette moelleuse aux poils longs.

De même, si vous toilettez votre animal de compagnie avec une brosse pour animaux, préférerez un niveau d'aspiration qui ne gêne pas toutou.

Vous voilà maintenant bien outillé pour effectuer un ménage du printemps sans pitié pour la poussière!

