3 vins qui font voyager

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un joli et tout à fait réussi pinot gris du nord de l'Italie

Pinot Grigio 2019

Conti Attems

Frioul-Vénétie Julienne - Italie

Code : 11472409

Prix : 18,95 $

Disponibilités : 145 bouteilles et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des mets thaïlandais, indiens ou japonais.

Voici un pinot grigio comme on les aime! Délicatement parfumé, exotique, aguicheur, séduisant et sans trace de sucre. Les sushis, les rouleaux de printemps ainsi qu'un pad thaï au poulet ou aux crevettes lui conviendront très bien. Une bouteille à consommer dès ce week-end ou lors des 18 à 24 mois à venir.

2- Un rouge léger et passe-partout élaboré sous le chaud soleil chilien

Itata 2018

Clos des Fous

Vallée d'Itata - Chili

Code : 12797686

Prix : 18,30 $

Disponibilités : 145 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de bouchées et/ou d'entrées à partager. Saucisses, fromages, jambons séchés, bruschettas, olives noires et vertes, poivrons marinés...

Ce fort agréable rouge du Chili est fait de cinsault, de el país, de carignan ainsi que d'une petite pointe de syrah. Un assemblage pour le moins éclectique qui est au gustatif souple, digeste, peu tannique et fort caressant. Servez-le assez frais pour pleinement en profiter. Une bouteille à boire en fin de semaine ou lors des 2 années suivant son achat.

3- Un rouge rhodanien au charme fou que personne ne tassera du revers de la main

Costières de Nîmes 2018

Château la Tour de Beraud

Rhône - France

Code : 12102629

Prix : 18,10 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des brochettes de cubes de bœuf ou d'agneau et de poivrons multicolores.

Ce rouge rhodanien, on en boit un verre et on en redemande un deuxième! Il s'agit d'un sudiste et gourmand assemblage méditerranéen qui est signé par Anne et François Collard. Ceux-ci sont également les propriétaires du Château Mourgues du Grès sur la même appellation que le Château La Tour de Beraud. Leurs vins sont plein de vie, généreux, expressifs et ils possèdent toujours un fruité net, propre et abondant. C'est bio et bien bon! Vous pourriez oublier ce flacon encore au moins 3 ans en cave sans trop de soucis.