Effiloché de shawarma et pois chiches rôtis sur Halloom poêlé, vinaigrette crémeuse à la menthe et à la coriandre

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps cuisson : 8 minutes

Temps de préparation : 12 minutes

Ingrédients

454 g (1 livre) de shawarma effiloché

Sauce

1 tasse (250 ml) de mayonnaise du commerce

1 c. à table (15 ml) d’ail haché

2 c. à table (30 ml) de menthe ciselée

2 c. à table (30 ml) de coriandre ciselée

1⁄2 citron jus et zeste

Sel et poivre

Pois chiches

1 tasse (250 ml) de pois chiches en conserve rincés et égouttés

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive

Sel et poivre

Légumes en garniture

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive

1 tasse (250 ml) de courgettes coupées en dés de 3 cm

1 tasse (250 ml) de poivrons rouges coupés en dés de 3 cm

1⁄2 tasse (125 ml) d’oignons rouges émincés finement

1 c. à table (15 ml) d’ail haché

3 tomates coupées en petits quartiers

Fromage

1 fromage Halloom

1 c. à table (15 ml) d’huile d’olive

Poivre du moulin

Garniture

24 de feuilles de menthe

24 de feuilles de coriandre

Préparation

Préchauffer le four à 400 F (195 C).

Étaler une feuille de papier d’aluminium et y disposer la viande effilochée au centre. Couler un filet d’huile d’olive, refermer et enfourner pour 8 minutes à 400 F (195 C).

Étaler les pois chiches sur une plaque et les enrober d’huile d’olive et de sel et poivre. Enfourner pour 10 minutes à 400 F (195 C) ou jusqu’à ce qu’ils commencent à dorés.

Par la suite, pour la vinaigrette, dans un verre assez haut, disposer les ingrédients et émulsionner avec un pied mélangeur. Assaisonner et réserver.

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile d’olive à feu moyen-élevé et y faire rôtir les courgettes avec les oignons 1 minute. Ajouter le poivron et l’ail et poursuivre la cuisson pour encore 1 minute. Terminer avec les quartiers de tomates pour encore quelques secondes et assaisonner de sel et poivre. Réserver au chaud pour le montage.

Dans un grand poêlon antiadhésif, chauffer l’huile d’olive à feu fort. Pendant ce temps, tailler le fromage en 4 tranches égales et les saisir 30 à 45 secondes sur chacune des surfaces. Éponger l’excédent d’huile sur un papier absorbant et commencer ensuite le montage de l’assiette.

Au centre de l’assiette, disposer le fromage Halloom rôti et garnir avec la viande effilochée. Ajouter ensuite la poêlée de légumes sur la viande et garnir généreusement de sauce émulsionnée et de pois chiches rôtis. Terminer l’assiette de feuilles de coriandre et de menthe fraîche.