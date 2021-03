ENTREVUE - On reçoit la pétillante et assumée Rosalie Bonenfant à Salut Bonjour.

Les succès de Rosalie Bonenfant

À seulement 24 ans, Rosalie Bonenfant porte plusieurs chapeaux. Elle est chroniqueuse, autrice, comédienne et influenceuse avec un peu plus de 95 000 abonnés sur Instagram. On parle avec elle de ses diffrérents projets passés et à venir.