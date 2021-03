Mars 2021 sera un mois excitant pour ces 3 signes astrologiques

Si vous suivez moindrement l'actualité astrologique, vous savez que février a été particulièrement chargé en émotions. Or, certains signes astrologiques pourront souffler un peu, car mars s'annonce particulièrement excitant pour eux.

Le mois de février n'a pas été de tout repos! l n'y a pas que le carré astrologique du 17 février, créé par Saturne en Verseau et Uranus en Taureau, qui aura généré des tensions. La présence de Mercure en rétrograde s'est aussi fait sentir jusqu'au 20 février.

La première partie du mois de mars sera gouvernée par l'influence de la pleine lune en Vierge, en opposition au Soleil en Poisson. Puis, ce sera au tour du Bélier de briller. Cette conjoncture bénéficiera à certains signes astrologiques, dont le Bélier, le Taureau et le Poissons.

MARS SERA EXCITANT POUR CES 3 SIGNES ASTROLOGIQUES:

Bélier

Au début du mois de mars, les Béliers risquent d'être ralentis par l'influence du Poissons, qui se termine le 19 mars. Ils auraient avantage à prendre ces quelques jours de répit pour se recentrer et se reposer, car c'est le calme avant la tempête! Lors de l'équinoxe du printemps, le Soleil entrera en Bélier. L'énergie de ce signe de feu changera drastiquement. Il aura envie de passer à l'attaque. Ce signe, reconnu pour son courage et son ambition débordante, retrouvera du poil de la bête. La léthargie, c'est chose du passé!

Taureau

La planète Uranus est entrée en Taureau le 17 février dernier. Cette planète, qui est celle de l'évolution et de la liberté, devrait provoquer une petite révolution intérieure pour les natifs de ce signe astrologique. Ils auront des idées de grandeur, qu'ils auront envie de mettre en place. D'ailleurs l'influence de la pleine lune en Vierge leur permettra de mettre de l'ordre dans toutes ces belles idées. Plus méticuleux qu'à l'habitude, ils pourront concrétiser certains projets qui leur tiennent à coeur.

Poissons

L'expression « comme un poisson dans l'eau » prendra tout son sens. Le mois de mars, influencé par l'énergie du Poissons, exposera tous les signes à plus d'empathie, d'introspection et de sensibilité. Si certains signes sont moins habitués à vivre ce type d'émotion, ce n'est pas le cas des Poissons. Plus que jamais, ils se sentiront à leur place. Cet état de béatitude aura pour effet d'attirer de belles et bonnes personnes autour d'eux.