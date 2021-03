ENTREVUE: La jeune chanteuse Sydney Lallier

Sydney a gagné la deuxième édition de La Voix junior en 2017. Elle était dans l’équipe de Marie-Mai et n’avait que 10 ans lorsqu’elle a gagné.

Son premier single, Is That Ok?, est sorti le 27 mars 2020 et cumule près de 500 000 vues sur Youtube, alors que son deuxième, Week-End, lancé le 6 février 2021, a plus de 530 000 vues sur Youtube.