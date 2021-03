Voici comment réussir un style minimaliste dans sa salle de bain

Avec tout ce qui se passe dans la vie de chacun, il est normal que l’on cherche à créer un petit nid douillet à l’abri du chaos.

• À lire aussi: Voici 5 tendances phares en décoration d'intérieur selon un spécialiste

Le style minimaliste gagne donc en popularité depuis quelques mois déjà.

L’expert en salle de bain de l’entreprise britannique Victorian Plumbing, Georges Holland, partage cinq astuces pour réussir un décor minimaliste dans une salle de bain :

1. Ajouter des tons neutres

Minimaliste ne veut pas nécessairement dire que vous devez tout peindre en blanc. Il existe d'autres options qui pourraient embellir un peu plus l'espace comme les gris nuageux et les bleus froids. Ces couleurs créent la même esthétique propre et apaisante. La superposition de différentes nuances de la même couleur neutre peut également aider à donner vie à l'espace.

Le truc de l’expert : Ajoutez ces accents neutres à votre espace avec vos serviettes.

2. Faire le ménage

Les armoires remplies de shampooings, revitalisants, de bombes de bain, de vieux maquillage ou de vieilles serviettes peuvent vraiment s'accumuler. Demandez-vous: ai-je vraiment besoin de cela? Vais-je utiliser ça? Si la réponse aux deux questions est non, jetez-la. Comme dirait Marie Kondo, une vie simple dans une vie minimale.

Le truc de l’expert : N'oubliez pas de réduire, réutiliser, recycler! Si vous n’avez pas besoin de quelque chose, quelqu'un d’autre pourrait. Donnez vos vieilles serviettes à un refuge pour animaux local ou donnez vos produits inutilisés à un refuge pour sans-abri.

3. Désencombrer

De simples armoires de rangement ou même des paniers en bois dans lesquels ranger vos articles de salle de bain devraient aider la pièce à être moins encombrée, vous donnant finalement une tranquillité d'esprit pour vous détendre.

Le truc de l’expert : Si vous avez une petite salle de bain, ajoutez des étagères à vos murs comme solution de rangement. Vous pouvez ensuite ajouter des paniers sur les étagères pour vos articles de toilette afin de garder les choses bien rangées.

4. Ajouter de la verdure

Les plantes jouent un rôle important pour notre santé. Elles peuvent calmer votre rythme cardiaque et même abaisser votre tension artérielle, améliorant ainsi votre santé mentale. Non seulement cela, mais un peu de verdure feuillue a également fière allure dans une salle de bain. Vous pouvez les ajouter sur une armoire de rangement ou même sur des étagères, assurez-vous simplement qu'elles reçoivent suffisamment de lumière.

Le truc de l’expert : Optez pour des plantes qui aiment vivre dans des conditions humides.

• À lire aussi: 5 plantes parfaites pour décorer une salle de bain

5. Avoir un éclairage minimaliste moderne

L'éclairage est la clé de toute salle de bain. Le bon éclairage minimaliste créera un espace chaleureux où vous pourrez relaxer et vous sentir à l'aise. L'éclairage de plafond à LED est une excellente option, car il vous donne le choix entre un éclairage froid ou chaud. De plus, il est également moderne et minimaliste.

Le truc de l’expert : Vous pouvez également superposer votre éclairage afin de pouvoir créer différentes ambiances.