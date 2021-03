VOYAGE: 4 idées pour s'évader sans sortir de chez soi

VOYAGE - La pandémie aura assurément fait réfléchir sur d’autres façons de se voir et de voir le monde! Il n'est pas possible de voyager pour le moment, mais on peut encore rêver! Geneviève Guérard nous propose des idées d’évasions virtuelles, pour vous faire voyager en restant à la maison!

VOYAGE: 4 idées pour s'évader sans sortir

Plusieurs familles profitent normalement de la semaine de relâche pour voyager, mais puisque c’est impossible de se déplacer et de profiter d’un nouvel endroit avec tous nos sens, Geneviève Guérard a déniché des expériences virtuelles pour s'évader un instant.

1. Voyager virtuellement (avec le casque)

La réalité virtuelle permet de découvrir, (presque) comme si on y était, le bout du bout du monde ou de se promener dans la plus fréquentée des artères de Milan sans craindre d’être exposé au moindre agent pathogène extérieur.

Si vous avez un casque de réalité virtuelle, comme ce Oculus Quest 2, vous pouvez profiter des nouvelles expériences qu’offre National Geographic VR et qui vous transportent en Antarctique ou au Machu Picchu.

L’application Wander vous permet de vous déplacer, comme si vous étiez dans Google Street View, mais un peu partout dans le monde. Ça peut aussi être une façon de rêver à où vous aimeriez aller un jour et c’est écologique!

Le casque est dispendieux (le Oculus par exemple tourne autour de 500$), mais si vous êtes déjà équipés d’un casque de réalité virtuelle, il y a beaucoup de lieux à découvrir.

2. Voyager virtuellement (sans casque)

Si vous n’avez pas les lunettes, il y a quand même plusieurs endroits qui ont développé l’expérience 360 degrés pour visiter des lieux magnifiques.

Vous pouvez aussi décider d’investir un peu plus et vous offrir un guide touristique qui sera avec vous en direct pour vous informer et répondre à vos questions, avec Tours by locals, par exemple.

Le jour convenu, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour accéder à la visioconférence. Après quelques minutes d'introduction, la guide vous partage son écran pour commencer la visite virtuelle et on peut lui poser des questions au fur et à mesure. Elle utilise des photos et/ou des visuels en immersion à 360° pour découvrir le lieu choisi.

3. Partir à l’aventure

Depuis plusieurs année, WildEarth propose des safaris virtuels, diffusés sur le web. L'entreprise s'est associée avec deux réserves sud-africaines: la Ngala Private Game Reserve et la Djuma Private Game Reserve.

Deux fois par jour, les rangers, équipés de caméras, vous emmènent en safari, que vous pouvez suivre, en direct ou en différé, sur les comptes Facebook et Youtube de WildEarth.

Le premier safari a lieu au lever du soleil, de 6h à 9h, et le second l'après-midi, de 15h30 à 18h30. Les guides professionnels commentent ce qu'ils voient et vous donnent de nombreuses explications sur les animaux. Vous pouvez également interagir avec eux en posant une question dans la section des commentaires du compte Facebook, sur Twitter avec #wildearth, ou sur le flux de discussion YouTube.

Même derrière un écran, les images sont magnifiques.

Vous pourriez aussi faire l’ascension, étape par étape, d’un sommet mythique : le mont Blanc, avec des images en 360° qui permettent de bien apprécier le décor magnifique. Il n’y a pas âme qui vive sur les images.

Si vous rêvez de prendre l’avion, il y a le musée de l’aviation de Seattle en 3D, qui permet de visiter, en ligne, certains de leurs avions les plus emblématiques.

4. En pleine nature

Grâce au site Arts and Culture with Google, il est possible de « prendre l'air » et de faire une visite guidée virtuelle à pied dans l'un des 5 parcs nationaux américains proposés, dont la pittoresque forêt tropicale du parc national des volcans d'Hawaï.

Ce partenariat entre Google et les parcs nationaux va littéralement faire entrer chez vous la beauté du parc national des cavernes de Carlsbad au Nouveau-Mexique, du parc national de Bryce Canyon dans l'Utah et du parc national des fjords du Kenaï en Alaska.

Ou simplement observer des vidéos en direct d’animaux. La plateforme explore.org regroupe des dizaines de caméras à travers la planète qui filment des animaux en temps réel. Oiseaux exotiques, ours polaires, aigles dans leur nid, poissons multicolores. Cet immense réseau de caméras en direct de la nature du monde est hypnotisant.

Finalement, si vous avez envie de voyager en faisant le tour du bloc, vos écouteurs dans vos oreilles, il y a les podcasts de voyages. Le site Podmust regroupe pas moins de 27 balados sur le thème du voyage. De quoi passer agréablement plusieurs heures et s'évader de son quotidien.