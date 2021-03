Faire le ménage sans trop se fatiguer

Balayer, frotter, essuyer, recommencer... Ça vous dit quelque chose? Les Québécois consacrent en moyenne plus de trois heures par jour aux tâches ménagères. On a demandé aux pros comment ils s’y prennent pour (bien) faire leur ménage sans y passer trop de temps. Leurs conseils vous donneront sûrement envie de vous y mettre!

Plan de match

Si l’on ne souhaite pas passer son samedi à faire du ménage, on peut établir un calendrier pour maintenir la maison propre en étalant les corvées tout au long de la semaine. «Moins de 20 minutes suffisent à nettoyer une pièce», indique Louise Robitaille, alias Madame Chasse-taches.

Ses conseils? Chacun fait sa chambre et on dresse un tableau des tâches à partager dans les pièces communes. De plus, «on rassemble les chiffons et les produits nécessaires au nettoyage dans un seau, un bac ou un panier pour éviter les allers-retours», dit-elle.

Par où commencer? Dès qu’on entre dans une pièce, la porte est le point de départ. On entreprend le nettoyage en faisant le tour, méthodiquement, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour ne pas revenir sur ses pas. Jocelyne Vien, organisatrice professionnelle, suggère d’ajouter des poubelles et des paniers à linge dans les chambres afin que chacun puisse gérer son propre espace.

Pour se libérer l’esprit chaque matin, on élabore une routine simple: «On fait les lits, on fait la vaisselle du déjeuner et on range les vêtements et les objets qui traînent.»

Entre l'idéal et la perfection

Certaines personnes lavent de façon compulsive, d’autres s’accommodent du principal. Qui a raison et qui a tort? C’est une question de point de vue! Faut-il vraiment laver nos fenêtres tous les mois? «Aux changements de saison, cela suffit», considère Véronique Arsenault, propriétaire de Nettoyage CVS.

Pour une bonne hygiène et éviter la propagation des bactéries, on devrait par contre laver régulièrement tout ce que nos mains touchent: poignées de porte, rampes d’escalier, téléphones, télécommandes, etc

Réduire le désordre

Il est beaucoup plus facile de faire le ménage dans une maison bien rangée. La gestion des objets prend du temps, indique l’organisatrice Jocelyne Vien: «Moins il y a d’éléments à déplacer, plus l’époussetage des surfaces se fait rapidement.»

Selon elle, les gens anxieux ont parfois de la difficulté à épurer: «Il faut regrouper les objets pour prendre conscience de leur nombre, puis se poser la question: de combien ai-je besoin de cuillères en bois, de caquelons à fondue, de serviettes de bain, etc.? Si on n’arrive pas à trancher et à se débarrasser du superflu, on envisage de recourir à une aide professionnelle.»

Du renfort?

Le travail de la femme de ménage est de... faire le ménage, et non pas de ramasser les traîneries, rappelle Véronique Arsenault. «Avant son arrivée, il importe de dégager les surfaces pour faciliter le nettoyage. S’il y a des particularités, on les lui mentionne clairement.»

Une autre belle façon de faciliter la vie à notre aide domestique? On met les draps au lavage avant de partir au travail. D’ailleurs, peu de gens sont prêts à confier la corvée de la lessive à quelqu’un d’autre. Un sondage Omnibus commandé par LG Canada révèle que 39 % des sondés ne font confiance qu’à eux-mêmes pour faire leur lessive, et ce pourcentage monte à 47 % chez les femmes.

Ménage du printemps express

Pierre Déry, propriétaire de Nettoyage Experts, recommande d’entreprendre le grand ménage printanier à deux et d’échelonner les tâches sur trois jours.

«Au jour 1, une personne s’occupe des fenêtres pendant que l’autre s’attaque à la cuisine. On commence par les armoires du haut: on nettoie le dessus, puis les deux côtés des portes en n’oubliant pas les contours et les poignées. On dispose une serviette propre sur le comptoir pour y placer la vaisselle de la tablette la plus haute, qu’on lave avant d’y replacer la vaisselle, et ainsi de suite. On nettoie la hotte et son filtre.

On tire vers soi les appareils ménagers, et on lave bien les panneaux arrière et latéraux, de même que le plancher, le mur et le côté des armoires. Puis on passe la vadrouille-éponge sur le plafond et les murs: on utilise de l’eau tiède et on procède du haut vers le bas pour éviter les coulisses.

On finalise en nettoyant les éléments suivants à l’aide d’un linge humide, pour ensuite les essuyer avec un linge sec: luminaires, cadres des portes et des fenêtres, moulures, interrupteurs, plinthes ou radiateurs électriques.

Au jour 2, on fait les salles de bains, sans oublier de nettoyer la grille du ventilateur et les joints du carrelage. Tandis qu’une personne lave le plafond et les murs, l’autre s’occupe des détails (luminaires, interrupteurs, etc.) et du lavage du plancher.

Au jour 3, on passe aux autres pièces, une personne concentrée sur les murs et plafonds, l’autre sur les détails et le lavage des planchers.»

Les grands oubliés

Il existe certaines corvées dont il est important de s’acquitter à intervalles réguliers, mais qu’on a tendance à oublier...