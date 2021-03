ART - Macha Bédard est une dessinatrice avec un immense talent!

SALUT LA RELÂCHE: Macha Bédard, 17 ans, artiste de grand talent

À voir aussi: William Vaillancourt, 15 ans, écrivain

Macha Bédard, 17 ans, de Saint-Adelphe est une jeune artiste talentueuse qui évolue sans cesse depuis sa première année du secondaire par son engagement et son implication dans les arts. Sa passion a commencé à sa première année au secondaire lorsqu’elle a choisi l’option Arts plastiques. C’est en regardant les réalisations des autres élèves que l’envie de faire du dessin est venue. Son désir de devenir excellente l’a poussée à apprendre d’elle-même grâce aux tutoriels qu’elle a trouvés sur YouTube. Ce qui la motive c’est qu’elle peut toujours se dépasser et de faire des dessins de plus en plus réalistes.