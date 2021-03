SPCA : des ratounets se cherchent un foyer douillet

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

• À lire aussi: Quoi faire avec les chats errants cet hiver?

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche une famille à deux ratounets.

Rats cherchent foyers douillets

La semaine dernière, la SPCA de Montréal a accueilli 30 rats domestiques provenant de la résidence d’une personne qui avait trop d’animaux. Plusieurs femelles, possiblement gestantes, ont été confiées à des familles d’accueil, mais une douzaine de mâles – certains poilus et d’autres nus – sont présentement en attente d’adoption.

Elliot et Splinter, deux ratounets

Parmi eux se trouvent Elliot et Splinter, deux bébés rats sans poils. Très gentil, curieux et actif, ce duo rêve d’une famille adoptive qui lui fournira un enclos à plusieurs niveaux, comportant une variété d’attractions, où il pourra s’amuser, grimper et se faire des cachettes dans de chaudes doudous.

Étant sans poils, nos petits rats sont attirés par la chaleur de nos corps, mais ils résistent encore un peu aux manipulations. Une famille patiente, qui les aidera à se dégêner tranquillement, sera tout indiquée pour eux. Elliot et Splinter voudront aussi passer au moins deux heures par jour en dehors de leur enclos.

Savez-vous que...?

À propos des rats sans poils :

Ils peuvent naître avec des poils, mais les perdront en quelques semaines.

Comme leur peau est constamment exposée, elle est particulièrement sensible (aux griffures, par exemple).

Leur peau est plus chaude au toucher que celle des rats ordinaires.

Étant dépourvus de poils, ils aiment être à la chaleur. Un conseil : offrez-leur des couvertures chaudes lorsqu'il fait froid dans la maison.

Leur système immunitaire est souvent plus fragile que celui des rats ordinaires.

Lorsqu’ils n’ont pas de vibrisses (« moustaches »), ou que celles-ci sont frisées, les rats nus peuvent avoir du mal à s’orienter.

À propos des rats en général :

Étant des animaux très sociaux, les rats ont besoin de vivre en groupe; le vôtre sera composé idéalement de deux ou trois membres (du même sexe, bien sûr).

Leur espérance de vie dépasse trois ans.

Les liens que les gens développent avec leurs rats sont très forts; ce sont vraiment des compagnons attachants!

Les rats sont très propres – ils se toilettent même les uns les autres. Certains d’entre eux peuvent aussi être entraînés à utiliser une litière.

Généralement, les rats mâles sont calmes et paresseux. Les femelles sont souvent plus actives et curieuses.

Les rats sont peu bruyants et se laissent généralement manipuler sans problème.

Les rats étant des rongeurs, il est important de leur donner régulièrement des friandises à gruger (bâtonnets de bois de pommier, par exemple).

Pour adopter Elliot et Splinter

Si vous êtes intéressé par cette sympathique paire, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si Elliot et Splinter se trouvent toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Si Elliot et Splinter sont déjà adoptés, nous vous invitons à consulter les fiches des autres rats et petits animaux en attente d’adoption. En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt!

Merci de choisir l’adoption!