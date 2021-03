3 bons vins

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 vins qui font voyager

1- Un délicieux chenin de la splendide vallée de la Loire

Vouvray 2019

Épaulé Jeté - Catherine et Pierre Breton

Loire - France

Code : 12103411

Prix : 24,40 $

Disponibilités : 280 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius en lui offrant au moins une bonne demi-heure d'aération en carafe.

À déguster avec : un croque-monsieur jambon-fromage, des pâtes aux fruits de mer, une fondue au fromage...

Alerte chenin les amis! Vous aimez cette noble variété de raisin qu'est le chenin blanc? Allez-y les yeux fermés et mettez la main sur celui-ci! Culture biologique, production artisanale issue d'un petit domaine familial, aucune trace de sucre résiduel... Il est finement parfumé, caressant à souhait pour le palais, tout en texture, de bonne vigueur gustative, hyper enveloppant... C'est juste trop bon dès maintenant moyennent un léger passage en carafe, mais également lors des 6 à 7 prochaines années.

2- Un rouge piémontais qui fera de merveilleuses symbioses avec vos recettes d'inspirations italiennes

Piemonte Rosso 2017

Monterustico - Vajra

Piémont - Italie

Code : 13798189

Prix : 22,55 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.

À déguster avec : des pâtes en sauce tomate, telles des pennes, des cannellonis ou une belle grosse lasagne gratinée d'un fromage québécois.

Cet assemblage de barbera, de dolcetto et de nebbiolo est issu du Piémont dans le nord-ouest de l'Italie. Le produit offre des émanations d'épices, de jarre de bonbons et de baies sauvages. Il donnera le meilleur de lui-même à la suite d’une aération en carafe. La signature italienne est aisément reconnaissable en dégustation. Ça se boit à merveille aujourd'hui même et ça pourra tenir en cave encore au moins 4 à 5 bonnes années.

3- Un vin rhodanien savoureux, gourmand, envoutant et débordant de fruits

Ventoux 2019

Garrigue - Domaine du Tix

Rhône - France

Code : 13982015

Prix : 19,80 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes grillées bien marinées aux herbes provençales, un gratin dauphinois et quelques champignons sauvages.

Découvert et dégusté pour la toute première fois la semaine dernière, ce rouge de la partie méridionale de la vallée du Rhône n'aura pas pris de temps à nous charmer! On aime son accent sudiste, sa signature méditerranéenne, son profil épicé, engageant et expressif! Le haut pourcentage de syrah dans l'assemblage bavarde haut et fort. Il est sans contredis, un des plus beaux rouges sous la barre des 20 $ qui est passé dans notre verre au courant des derniers mois. Les gens un peu plus patients pourront l'oublier en cave un autre 3 à 4 ans.