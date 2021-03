Suggestions de lecture du 7 mars 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Ces orages-là

Sandrine Collette

JC Lattès



Clémence a tout abandonné derrière elle, espérant ne pas laisser de traces. Espérant se libérer de son emprise.

Thomas.

Ne pas dire son nom, ne pas vouloir y penser.

Mais y penser. Toujours.

Dans cette petite maison en ruines, une femme doit se reconstruire. Un livre magnifique, nécessaire, pour toutes celles qui voudraient crier.

Si vous êtes victimes de violence conjugale, il existe des ressources pour vous en sortir : https://sosviolenceconjugale.ca/fr



2- L’homme qui bâtissait des villages

Matthieu Quiviger

Libre Expression

«Une histoire sportive empreinte de fraternité et de succès inspirants.»

Bâtir une équipe, c’est comme bâtir un village. L’impact qu’un coach peut avoir dans la vie de ses jeunes est énorme, et c’est ce que réaliseront d’anciens élèves à la suite du décès de Robert Morin, ancien entraîneur des Caniches de Saint-Agathe-des-Monts. Une histoire dérivée des deux précédents romans de l’auteur : le village 1 et le village 2.



3- Marie Lumière

Lucie Pagé

Libre Expression

Et si les problèmes n’étaient pas extérieurs à nous, mais plutôt bien enfouis à l’intérieur? La docteure Marie-Jeanne Richard a tout essayé pour guérir le mal qui la gruge depuis plus de trente ans. Désespérée, cette femme née de mère Mohawk décidera de renouer avec ses racines, afin de trouver un chemin de guérison qui mettra à rude épreuves ses valeurs et croyances scientifiques. Là où la médecine occidentale rencontre la spiritualité. D’une auteure qui n’y croyait pas du tout, avant d’essayer...



4- Le dernier enfant

Philippe Besson

Julliard

«C'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier matin.»

Ce sentiment de vide, cette peur de l’inconnu qui habite un parent lorsque son dernier enfant quitte le nid. Un roman touchant, écrit par un homme qui n’est ni père ni femme, mais qui sait mettre des mots sur les émotions de toutes les mamans qui redoutent ce moment.



5- C’est beau, le rouge

Lucia Zamolo

La courte échelle



Tampon, serviettes sanitaires, crampes, SPM, menstruations. Pourquoi ces mots sont-ils encore tabous, alors que les règles sont un phénomène tout à fait naturel? Entre le roman graphique et le journal intime, ce livre adressé aux adolescentes se veut un guide afin de briser le silence autour de cette réalité pourtant si belle.



6- C’est mon piano, Monsieur! Wolfgang Amadeus Mozart - Petites histoires de grands compositeurs

Album musical

Conte : Ana Gerhard

Interprétation : Musici de Montréal / Narration : Benoît Brière

La montagne Secrète

Lorsque le conte rencontre la musique classique. Un album musical comme on n’en fait plus. Voyagez dans le temps et découvrez le grand compositeur Mozart en suivant Minime, une charmante petite souris adepte de bons fromages et de bonne musique!