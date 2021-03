Star Académie : la réaction du fils de William nous a touché droit au coeur

Lors du variété du dimanche 7 mars, Guillaume, Meghan et William ont offert des performances émouvantes et bien senties aux téléspectateurs. Par contre, la personne qui a volé la vedette lors de la soirée ne se trouvait pas sur scène, mais bien dans le petit public: il s'agit de Liam, le fils de William.





Depuis la deuxième semaine, les candidats devant performer pour sauver leur place à l'Académie peuvent compter sur la présence d'un public très réduit, composé de gens de leur famille provenant d'une même bulle. Hier, pour William, il s'agissait de son amoureuse, Sara, et de leur fils aîné, Liam, 4 ans.



Cela fait maintenant près d'un mois que le petit n'a pu être auprès de son père, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est passé par toute la gamme d'émotions en le voyant chanter, des larmes au grand sourire, alors que sa maman le tenait dans ses bras.





Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'en avaient que pour le petit Liam, dont la réaction si touchante et si pure est allée les toucher droit au coeur.



Le petit gars à William vient de m’achever #nationstarac — MaudeLK (@LarinMaude) March 8, 2021





William qui chante devant son petit garçon.... 😭😍 #NationStarAc — ᴠᴀɴᴇssᴀ🌻 (@vxnessa_m) March 8, 2021

Wow c’était tellement touchant quand il chante son fils qui pleure tellement beau #nationstarac @staracademietva — catherine (@catheri93965643) March 8, 2021



Liam avait de quoi être fier de son papa, car William a été sauvé par le corps professoral à la fin du variété.



Retrouvez tous les Académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.