C’est le temps de découvrir le métier de technicien du piano

Gregory Charles s’intéresse à cet instrument qu’il pratique depuis sa tendre enfance et qu’on retrouve dans bon nombre de foyers au Québec: le piano. En plus de retracer son histoire, il nous parle du métier fascinant - et très en demande - d’accordeur et réparateur de piano.