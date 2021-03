Voici 5 films québécois qui prendront bientôt l'affiche

La patience est amère, mais son fruit est doux. Après des sorties interrompues, retardées, annulés, ces 5 films québécois sont attendus de pied ferme par les cinéphiles d'ici et d'ailleurs.

Bientôt deux semaines que les salles de cinéma ont rouvertes, et ce, partout au Québec. En raison de la fermeture des salles, la sortie de plusieurs films a été repoussée au printemps ou à l'été 2021. Beau temps, mauvais temps, c'est le temps d'encourager les artisans d'ici, mis à mal par la pandémie. La saison chaude s'annonce riche!

VOICI 5 FILMS QUÉBÉCOIS À PRENDRE L'AFFICHE BIENTÔT :

Tu te souviendras de moi

Date de sortie : 19 mars 2021

Édouard, personnalité publique et professeur d'histoire à la retraite, commence à perdre la mémoire. Celui qui est habitué de prendre la parole sur différentes tribunes doit être plus tempéré même s'il estime avoir encore beaucoup de choses à dire. Pour veiller à son bien-être, il est placé sous la garde de Bérénice, une jeune fille un peu rebelle et perdue. Leur rencontre amènera Édouard à revisiter un passage de son histoire personnelle qu'il avait choisi d’oublier, et Bérénice à trouver un sens à sa vie.

Visitez les films Opales pour tous les détails.

Souterrain

Date de sortie : 30 avril

Maxime est un jeune valdorien qui travaille dans une mine d'or. Une succession d'événements l'amèneront à redéfinir sa masculinité. C'est grâce à la fraternité́ qu'il entretient avec ses collègues qu'il réussira à trouver des réponses aux questionnements qui le tenaces... jusqu'au jour où une explosion viendra éveiller son instinct de survie.

Visitez Bravo Charlie pour tous les détails.

La parfaite victime

Date de sortie : printemps 2021

Après s'être penchées sur l'affaire Gilbert Rozon en 2017, les journalistes Monic Néron et Émilie Perreault ont choisi d'unir leurs forces pour écrire les prémisses de ce qui allait devenir un film documentaire. La victime parfaite fait état des ratés du système de justice en matière d'agression sexuelle. Au cours des trois années qui ont précédé la sortie du film, les jeunes femmes ont accompagné des victimes à travers le système de justice québecois.

Facebook : La parfaite victime

Visitez la page La parfaite victime pour tous les détails.

Guide de la famille parfaite

Date de sortie : 18 juin 2021

Cette comédie expose avec légèreté la difficulté et la complexité d’élever des enfants dans une société d’ultra performance, nourrie par des parents qui, voulant donner le meilleur à leurs enfants, finissent par les étouffer. Parce qu’il est dangereux, le piège de vouloir faire des versions améliorées de nous-mêmes.

Visitez les films Opale pour tous les détails.

Confessions

Date de sortie : 16 juillet 2021

Confessions raconte la vie de l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de notre époque. Avec vingt-huit meurtres et une quinzaine d'attentats, pour la plupart des hauts gradés des Hells Angels, de la mafia et du crime organisé, Gérald Gallant étonne et déroute. Gallant est aussi indicateur de police et n’hésite pas à vendre ceux qui l’entourent.

Visitez les films Opale pour tous les détails.