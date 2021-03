Le changement d'heure de dimanche pourrait perturber le sommeil de votre enfant

Deux fois par année, nous sommes invités à avancer ou reculer l'heure. Ce léger changement à l'horaire a pour effet de perturber les habitudes de plusieurs, surtout celles des enfants*.

Le deuxième dimanche du mois de mars, tout le Québec passe à l'heure avancée. Dans la nuit du 13 au 14 mars, toutes les horloges de la maison devront être ajustées. Notre nuit de sommeil sera donc amputée de précieuses minutes.

Lorsque nous avancerons l'heure dimanche, nous demanderons à notre corps de se réveiller plus tôt, alors que notre horloge circadienne lui dira de rester au lit. C'est ce système interne qui est responsable de notre cycle de sommeil.

En effet, l'horloge circadienne envoie un signal de sommeil quelques heures avant notre heure de lever pour nous empêcher de nous réveiller au beau milieu de la nuit. Elle envoie aussi un signal d'éveil quelques heures avant le coucher pour éviter qu'on s'endorme lorsqu'il fait encore clair.

Bien que ce léger décalage puisse sembler anodin pour certains, il n'est pas sans conséquence pour les tout-petits. De façon générale, les enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil que les adultes, particulièrement lorsqu'ils sont en période de croissance.

Plus sensibles aux bouleversements, les enfants peuvent prendre jusqu'à une semaine pour réaligner leur horloge biologique. Il pourrait avoir plus de difficulté à sortir du lit et être plus fatigué durant la journée.

Comme l'horloge circadienne se règle le matin, il sera bon d'exposer l'enfant à la lumière du jour plus tôt, les jours qui précèderont le changement d'heure. Ce petit décalage de quelques minutes lui permettra de s'adapter graduellement.

Il risque d'être plus reposé et moins agité la semaine prochaine!

*selon les informations de Kathleen Couillard, journaliste scientifique chez Naître et grandir.