NUTRITION: 9 produits innovants en alimentation

NUTRITION - L’année qu’on vient d’entamer sera caractérisée par certaines tendances alimentaires bien spécifiques. Le grand retour en cuisine, l’importance de l’achat local et l’omniprésence du commerce électronique marqueront notamment l’année 2021. De nouveaux produits s’inscrivent dans ces courants alimentaires. Cap sur quelques produits innovants!

9 produits innovants en alimentation

1. Un yogourt d’inspiration islandaise

Si les Québécois et les Québécoises ont pleinement adopté le yogourt grec, le SKYR, un type de yogourt originaire de l'Islande, gagne encore à être connu.

Le SKYR siggi’s ne renferme aucun additif, aucun agent de conservation, aucun colorant. Le produit est fabriqué avec du lait 100% Canadien et ne renferme ni gélatine, ni édulcorant. Pour plus d’informations, visitez siggis.ca.

2. Le chanvre

Le chanvre est l’une des cultures les plus anciennes et elle rejoint graduellement les sols québécois. La culture de la plante de chanve requiert peu de ressources et s’inscrit dans une agriculture durable. Utilisé dans le domaine des cosmétiques et des matériaux, le chanvre est également ajouté à de plus en plus de produits alimentaires. L’entreprise Orijin commercialise de la farine, des huiles et des graines de chanver et offre également une tartinade de chocolat et de chanvre.

3. Le sucre de dattes

Après la révolution de la fameuse purée, la datte est maintenant offerte en poudre, pouvant remplacer le sucre dans nos recettes. Liva propose notamment une poudre de dattes biologiques de fine texture. Deux types de dattes sont utilisées pour obtenir la saveur recherchée. Les dattes sont séchées au soleil avant d’être réduites en poudre.

4. Des légumes testés pour les résidus de pesticides

Un sondage mené par le MAPAQ en 2016 a révélé que 86 % des consommateurs québécois étaient préoccupés par les pesticides présents dans leur panier d’épicerie. Bonduelle, sous sa marque Arctic Gardens, offrira donc des haricots, du maïs sucré jaune et des petits pois portant la mention «testés pour les résidus de pesticides».

Ces nouveaux produits s’inscrivent également au sein des valeurs pour une agriculture plus durable que prône Bonduelle. Puisque, pour le moment, nos laboratoires québécois ne disposent pas de la technologie nécessaire pour le faire, ce sont des laboratoires français qui testeront les produits.

5. Des tartinades de cajous

Fabriquées de façon artisanale, les tartinades Finfinoix sont composées d’une courte liste d'ingrédients, d’origine végétale, sans huile et majoritairement biologiques, avec comme ingrédient principal la noix de cajou crue.

6. Des cubes pour des lunchs rapides

Les produits Evive s’inscrivent au sein de plusieurs tendances alimentaires actuelles : tendance végé, achat en ligne simple et récurrent, cuisine maison et aliments à valeur ajoutée. Après avoir connu un vif succès avec leurs cubes de smoothie, ils viennent de lancer des cubes pour des lunchs rapides, à faire en repas ou en soupe

7. Des bonbons de canneberge

L'entreprise familiale québécoise Patience Fruit & Co. s'est taillée une place de choix au sein du monde agroalimentaire. Elle cultive de canneberges biologiques en respect avec la nature propose maintenant une gamme variée de produits, mettant la canneberge en vedette. Ils proposent notamment SourCran, des canneberges séchées à déguster comme un bonbon sûr.

8. La traçabilité

Connaître l’histoire et la mission de l’entreprise qu’ils encouragent, en apprendre davantage sur la provenance des aliments ainsi que sur les processus de fabrication des aliments qu’ils consomment est un réel désir des consommateurs. Le concept de traçabilité des aliments plaît donc beaucoup aux consommateurs.

Le programme « Fraîcheur traçable » de Metro par exemple permet de connaître la provenance des poissons et des fruits de mer. La Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec offre la même chose pour leurs oeufs.

9. Les emballages compostables

On veut réduire notre empreinte écologique aussi et ça, ça passe inévitablement par la réduction du sur-emballage.

Le vrac était déjà tendance avant la pandémie et de plus en plus, les entreprises innovent avec des emballages compostables, c’est notamment le cas de Savoura avec leurs barquettes et étiquettes 100% compostables pour l’ensemble des tomates signées Savoura, Savoura Bio et Sagami.

Stillgood est un autre exemple d’une entreprise québécoise zéro-déchet qui a, en plus, pour mission de réduire le gaspillage alimentaire. Les tartinades Finfinoix aussi, qui a revu l’emballage en éliminant le plastique et en optant pour des pots faits à 35% de fibres recyclées.