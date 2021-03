TENDANCES MODE & BEAUTÉ - L’image qu’on projette en ligne et sur nos réseaux sociaux est-elle authentique? On présente presque tous notre « moi » idéal... On s’assure de publier LA photo la plus flatteuse, on prétend ne jamais connaître de mauvaise journée... Mais ces images soignées d’une vie quasi parfaite, dépourvue de difficultés et d’embûches sont bien souvent trompeuses, voire truquées ou retouchées... Ce matin, on lève le voile sur ces «fausses photos» avec Émilie Fournier.

Instagram VS réalité: la vérité sur la retouche photo

Avec le télé-travail et l’arrivée des Zoom dans nos vies, on n’a jamais été autant confrontés à notre apparence. Cette nouvelle réalité virtuelle a eu pour effet d’augmenter la demande de chirurgies esthétiques.

Nos standards de beauté sont intimement reliés à ce qu’on voit partout sur les médias sociaux. Les consultations virtuelles ont augmenté de 64% pour les chirurgiens aux États-Unis depuis le début de la pandémie, d’après l’American Society of Plastic Surgeons.

Les médias sociaux nous exposent constamment à des images « glamour » de stars de cinéma, ou d’influenceurs, à des portraits retouchés, (et avant la pandémie) à des photos de voyage ou de sorties flamboyantes... Ces images, qui semblent « parfaites » peuvent aussi avoir des impacts sur notre santé psychologique, particulièrement celle des ados, sur leur image et leur estime de soi.

On sait très bien que les médias sociaux ne sont pas le reflet de la réalité, mais on tend à l’oublier parce qu’on est bombardées de photos « parfaites ». Emilie Fournier lève donc le voile sur ces « belles » photos que l’on voit défiler dans notre fil d’actualité! Des filtres, aux applications de retouche photo en passant par les poses avantageuses, elle compare ce qu'on voit régulièrement sur Instagram à la réalité pour nous montrer à quel point ces images peuvent être plus trompeuses qu'on le pense.