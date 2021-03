Nouvelle lune : voici le rituel à faire pour que vos voeux se réalisent

Il n'y a pas que le changement d'heure qui viendra nous bousculer, ce week-end. La Nouvelle lune, sous le signe du Poissons, nous guidera vers une nouvelle dimension. Nous nous sommes entretenus avec Mademoiselle Lili, astrologue et auteure du livre Astro-Cristaux, pour explorer le rituel qui est associé à cette période.

Tout comme chaque Nouvelle lune, celle du 13 mars marquera le début d'un cycle nouveau. C'est le moment de renouveler et préciser ses rêves et intentions. Afin que ceux-ci se réalisent, ils doivent être fait en accord avec le signe astrologique du mois.

Rituel de la Nouvelle lune :

1. Se laisser imprégner par le zodiaque dominant

Celui qui nous concerne est le Poissons. Comme il s'agit du tout dernier signe du zodiaque, il nous invite à lâcher prise, à clore des dossiers et à finir ce qui a été entrepris. L'expression Go with the flow va de pair avec ce signe astrologique.

Le Poissons, représenté par l'élément de l'eau, évoque la douceur et la vulnérabilité. « Le Poisson représente l’empathie, la compassion, la spiritualité et la fusion avec quelque chose de plus grand que soi. Il représente aussi le sacrifice, la douleur que ressentent les autres et la fuite », relate Mademoiselle Lili.

Il faudra se servir de son énergie et de son pouvoir pour écrire nos voeux durant la Nouvelle lune du 13 mars 2021.



2. Écrire ses rêves sur papier

Le Poissons est un rêveur, ce n'est donc pas surprenant qu'il facilite l'atteinte de ceux-ci.

Les grands thèmes de ce signe astrologique sont le pardon, l'intuition, l'empathie, l'émerveillement et la compassion.

« Tu peux aussi choisir de ne plus vouloir une chose, comme fuir devant les situations difficiles, fusionner au point de s’oublier ou vivre de la dépression et de l’anxiété », ajoute l'astrologue.

Comme le Poissons représente la dépendance, c'est aussi un bon moment pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, comme fumer, boire ou manger du sucre.

Il est possible de choisir un ou plusieurs thèmes et de les mettre par écrit.



3. Utiliser le pouvoir des cristaux

Dans son livre, Mademoiselle Lili explique la corrélation entre les cristaux et l'astrologie. Elle associe chaque zodiaque à une pierre. Les cristaux, issus des roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques, correspondent aux signes astrologiques qui sont en début, milieu et fin de saison.

« Les Poissons sont régis par un système qui demande de la flexibilité, de la spontanéité et de la souplesse. Les pierres qui y sont associées sont l'amazonite et rhodonite », explique-t-elle.

Il est possible de recharger les cristaux, associés au signe du mois, sous les rayons de la Nouvelle lune ou du soleil, en prenant soin de placer des intentions. Puis, nous pouvons les disposer à un endroit clé de la maison ou les porter en guise de bijoux.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous procurer le livre Astro-Cristaux.