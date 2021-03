SPCA de Montréal : Mimine 2 cherche une maison de retraite

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche une famille à cette chatte de 10 ans.

Voici le chat coup de cœur de Salut Bonjour :

Mimine 2 est une adorable chatte de 10 ans en attente d’adoption. Ayant un (très) bon appétit, elle est devenue un peu rondelette au fil du temps! Elle cherche donc une famille qui l’aidera à perdre du poids. Mimine 2 est délicate et affectueuse; elle apprécie la douceur et sera heureuse dans un milieu de vie calme. Elle rêve d’ailleurs de passer ses soirées à regarder tranquillement la télé en famille.

Mimine 2 a déjà cohabité avec un autre chat; en faisant les présentations de façon graduelle, elle pourrait apprécier la compagnie d’un autre félin.

Adopter une chatte d’expérience comme Mimine 2, c’est amorcer une belle aventure! Votre présence jouera un rôle important dans sa vie et vous tisserez ensemble des liens exceptionnels. Mimine 2 espère rencontrer bientôt sa famille pour la vie. Peut-être la vôtre?

Pour adopter Mimine 2

Si vous êtes intéressé par Mimine 2, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt un formulaire d’adoption sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de la chatte se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!