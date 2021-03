Une maison à laquelle on a redonné un air de jeunesse

Dans cette maison des années 1930, certaines pièces ont été repensées pour mieux répondre au mode de vie d’aujourd’hui, tandis que d’autres subliment quelques trésors d’antan.

Lorsque les propriétaires de cette maison ont contacté Karine Matte pour refaire leur décoration, la cuisine avait déjà été rénovée. «Les occupants hésitaient à conserver les détails architecturaux en arrondi qui rehaussent diverses pièces, parce que le contraste était très fort avec les lignes ultramodernes de la cuisine. Mais comme les courbes sont redevenues à la mode, on a décidé de les conserver», explique la styliste d’intérieur.

Entre le plancher, les meubles et les boiseries, l’ancien décor comptait six essences de bois! Karine en a gardé trois, puis elle a peint certains éléments en blanc pour alléger le tout. C’est le cas du caisson qui cache le calorifère du salon. En optant pour du mobilier intemporel et des accessoires tendance, la styliste a réussi à insuffler un look plus actuel à cette maison, sans en dénaturer le cachet.

Le salon

Mario Melillo

La percée en arc d’origine fait le lien entre le vestibule et le salon. Karine Matte, de Matte & Glossy, l’a mise en valeur en y suspendant des terrariums.

Pour éclaircir et rajeunir l’espace, la styliste d’intérieur a misé sur la peinture: les murs autrefois beiges ont été peints en blanc neutre, et le plafond, en bleu; apaisante et élégante, cette teinte se retrouve sur le tissu des fauteuils et quelques accessoires.

Mario Melillo

Aménagement Karine Matte, styliste d’intérieur, Matte & Glossy • Canapé, fauteuils, table d’appoint (à côté du fauteuil crème), pouf et coussin bleu-vert article. com • Autres coussins Simons • Table basse et table d’appoint réalisées sur mesure à partir de planches récupérées • Lampe de table Luminaire Authentik • Terrariums suspendus West Elm • Habillage de fenêtre Nuance Maison • Tapis Renwil

La cuisine

Mario Melillo

L’ancienne cuisine était petite et peu pratique. «Nous avons fait abattre le mur porteur, que remplace la poutre en acier, ce qui nous a permis de gagner environ 60 pi2», explique la propriétaire, qui tenait à avoir un îlot avec un grand plan de travail et un coin-repas. Les armoires blanches réfléchissent la lumière, tandis que celles en noyer, assorties au plancher, rendent le tout plus chaleureux.

Mario Melillo

Architecture Thellend Fortin Architectes • Armoires Cuisines Steam • Vases en terre cuite EQ3 • Électroménagers JC Perreault • Évier Franke et robinet Rubi Ramacieri Soligo

La salle à manger

Mario Melillo

De magnifiques vitres récupérées ornent les grandes portes du vaisselier de la salle à manger. Fabriqué sur mesure, ce meuble pratique au look unique est encastré dans une niche.

La table et les chaises, acquises il y a longtemps par les propriétaires, témoignent de leur intérêt pour les objets de qualité. Ce mobilier classique est modernisé par une paire de suspensions iconiques signées Philippe Starck.

Suspensions Flos

La chambre principale

Mario Melillo

Les pentes du toit font le charme des pièces situées à l’étage. Karine Matte en a tiré parti dans la chambre principale. «On avait décidé de peindre seulement la portion inférieure du mur du lit en vert, mais mes clients ont tellement aimé cette teinte qu’ils m’ont demandé si on pouvait l’appliquer sur tout le mur.

Le résultat est extraordinaire, parce que ça crée un superbe contraste entre les couleurs et les formes», dit la styliste.

Literie et coussins Simons • Suspension article.ca • Lampes de chevet wayfair.ca • Tapis Renwil

La salle de bains

Mario Melillo

La pièce est dynamisée par le mariage de différents carrelages: au sol comme sur les murs, les carreaux à effet marbre donnent au décor un style classique élégant. Le bac de douche, quant à lui, est habillé d’une mosaïque géométrique évoquant les Années folles. Encore ici, la présence du bois produit une atmosphère chaleureuse et réconfortante.

Architecture Thellend Fortin Architectes • Armoire et meuble-lavabo en noyer Cuisines Steam • Carrelage (murs, douche et sol) Ramacieri Soligo • Comptoir en marbre Granits Richelieu