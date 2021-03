C'EST LE TEMPS DE... Parler de rituels saisonniers - Vanessa Pilon avait envie d’approfondir un peu ce que représente le printemps, traditionnellement, et de comprendre l’origine de gestes que l’on pose sans trop y penser, comme le fameux ménage du printemps.

L'importance des rituels saisonniers, avec Vanessa Pilon

À voir aussi: Le rituel à faire pour la Nouvelle lune

Pour beaucoup de gens, le mot rituel peut faire peur et est associé à la religion, ou à la sorcellerie. Pour Vanessa, un rituel est un moment où poser des gestes avec intention. Ça n’a pas besoin d’être compliqué!

Au printemps, outre les classiques comme la chasse aux œufs ou les immenses brunchs, il existe de petits rituels à faire à la maison pour intégrer davantage notre connexion aux cycles naturels.

Les thèmes qu’on associe souvent au printemps sont la renaissance, la fertilité, l’espoir, l’équilibre, et c’est aussi le début du calendrier astrologique. Il y a trois rituels qu’on peut facilement inclure dans nos vies si ce n’est pas déjà fait.

1. NETTOYAGE

Voir la maison comme une extension, un reflet de nous-même. La nettoyer de fond en comble, se débarasser des objets qui ne nous servent plus et désencombrer peut marquer le début d'un nouveau cycle. On peut faire la même chose dans la voiture ou encore inclure à cette tradition du printemps un rituel de fumigation.

2. PLANTER

Au printemps, on plante des semis, mais aussi des intentions! Qu'est-ce qu'on a l'intention d'accomplir pour cette nouvelle saison? Qu'est-ce qu'on décide de laisser derrière nous?

3. CHASSE AUX TRÉSORS

Dans le même principe de la chasse aux œufs de Pâques, mais un peu différemment. Sortir en nature et partir à la recherche de petits trésors, avec intention. On ouvre les yeux et on se montre curieux face aux éléments de la nature qui se réveillent. Ça peut faire une belle activité avec les enfants! On peut même créer un autel pour nos trouvailles. Pas besoin qu'il soit grandiose, simplement un endroit où l’on dispose les éléments trouvés dans notre chasse aux trésors, pour leur faire honneur.

Peu importe ce que vous aimez faire au printemps pour souligner le retour de la lumière, que ce soit de sortir le «set de patio», de planter vos fines herbes ou de faire une chasse aux œufs, l’important est d’y mettre une intention sincère, de réfléchir à ce qu’on veut et qu'on souhaite accomplir jusqu’au printemps suivant. C’est le vrai début d’une nouvelle année!