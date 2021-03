3 bons vins de cabane à sucre

Cette année, la cabane à sucre vient à nous avec les différentes boîtes familiales offertes. Philippe Lapeyrie nous suggère 3 bons vins à déguster avec nos favoris de la cabane.

À voir aussi : 3 bons vins

1- Un blanc pour les oreilles de crisse, la soupe aux pois, les pommes de terre pilées au beurre...

Côtes du Rhône 2018

Laurus - Gabriel Meffre

Rhône - France

Code : 13113952

Prix : 18,95 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

Les blancs de la vallée du Rhône n'ont pas fini de nous charmer! Voici un autre bon exemple de cuvée épanouie et réussie de cette magnifique région viticole française. Ce Laurus est fait de viognier, de grenache blanc ainsi que de roussanne et de marsanne. Sa texture généreuse et enveloppante vous fera effectuer de très agréables symbioses avec des recettes alliant gras et onctuosité. Cette bouteille pourra somnoler à l'horizontal encore aisément 2 à 3 ans.

2- Un rouge pour le bacon, le jambon, les fèves au lard, les saucisses cocktail dans le sirop, la tourtière...

Costières de Nîmes 2018

Héritage - Vieilles Vignes - Château de Nages

Rhône - France

Code : 12268231

Prix : 19,05 $

Disponibilités : 145 bouteilles en ligne et 185 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Aucun vin signé de Michel Gassier et de sa famille ne m'a laissé sur ma «soif» à ce jour. Buti Nages blanc ou rosé, cuvée JT, Les Piliers ou même la lignée haut de gamme de Lou Coucardié, tout est A1. Celui que je salue ici est baptisé Héritage et il est issu de vieilles vignes de grenache, de syrah et d'une petite pointe de mourvèdre. On sent la chaleur et l'intensité du chaud soleil du sud de la France dans le verre. C'est bien garni, mur, fumé, sudiste et de bonne ossature. Les plus patients pourront l'attendre encore 4 voire 5 ans en cave.

3- Un délicieuse sucrerie pour la tire sur la neige, les crêpes au beurre d'érable, les gaufres ou un pouding chômeur au sirop d'érable

Vendange Tardive 2013

Frontenac Gris - Coteau Rougemont

Montérégie - Québec - Canada

Code : 11680523

Prix : 22,65 $ (375 ml)

Disponibilités : 145 bouteilles en lignes et 35 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 140 grammes

Servir à 6-7 degrés Celsius

Les «bibittes à sucre» seront heureux de se «sucrer le bec» avec ce «format amoureux» de 375 ml de vendange tardive élaboré en Montérégie. Les produits de l'érable conviendront très bien à ce nectar aux flaveurs de miel et de fruits confits. Sans posséder la richesse, les parfums ou le sucre résiduel d'un enivrant vin de glace québécois ou ontarien, le produit est expressif, charmeur et invitant à souhait. Comme la bouteille a déjà 8 ans, je vous conseille de la déguster au courant 2 à 3 années suivant son achat.