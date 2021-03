VOYAGE - Les vacances se passeront près de la maison, oui, mais le Québec n’a rien à envier au reste du monde. Marie-Josée Gauvin nous propose 3 options pour des vacances au Québec cet été.

3 idées pour des vacances au Québec

C’est le temps des vacances! Même si le printemps n'est pas encore arrivé, c’est le temps de planifier les vacances, pour vous assurer d’en avoir des belles, version 2021.

En 2020, 41 % des Québécois ont séjourné dans la province une nuit ou plus au cours de l’été. De ce nombre, 76 % ont affirmé souhaiter la découvrir davantage et 68 % disent avoir l’intention de s’offrir au moins une nuitée dans un hébergement commercial pendant l’été. Ça fait beaucoup de monde...Donc, à vos réservations pour ne pas vous retrouver le bec à l’eau! Voici trois options pour visiter le Québec cet été.

1. Louer un chalet

Déjà en février, en une seule journée, le site chaletsalouer.com a reçu 17 000 visiteurs et 1 500 demandes d’information pour les 3 000 chalets qui y sont inscrits.

Quelles que soient les options, la taille ou la région, les disponibilités pour la fête nationale et les vacances de la construction sont déjà pratiquement comblées, notamment dans les régions les plus populaires comme les Laurentides, les Cantons-de-l’Est, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Îles-de-la-Madeleine.

Il faut réserver tôt et être flexible sur les dates pour avoir l'emplacement de notre choix.

Petit conseil: vérifiez les conditions d’annulation, juste au cas où. La plupart des contrats de location prévoient déjà la possibilité d’annuler entre 15 jours et deux mois d’avance. Généralement, plus vous annulez près de la date de location, plus vous risquez de perdre votre dépôt, qui est souvent de 50 % du montant total.

Quelques sites de location de chalets:

WeChalet

RSVPchalets

Chalet à rabais

MonsieurChalets

Québec location de chalets

Mon adresse à louer

Chalets à louer

Sépaq

2. la «vanlife»

En pandémie ou non, c'est parfait!

Pour trouver votre « VR » de rêve, visitez un commerçant accrédité, membre de l’Association des véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ), pour obtenir des conseils avisés et partir à l’aventure l’esprit tranquille.

Du 18 au 31 mars, chez les commerçants accrédités participants, vous courrez la chance de gagner une remise allant jusqu'à 50 000$, ainsi qu'un an d'assurance offert par Leclerc Assurances grâce au concours «J'ai mon voyage en véhicule récréatif ».

Maintenant qu’on a le bolide, on va où?

Vous trouverez plusieurs suggestions dans la nouvelle édition du guide « Le Québec en camping » de Marie-France Bournais, une grande campeuse qui vous donnera assurément envie de partir!

Elle a sillonné 16 régions du Québec à la découverte des meilleurs campings. Elle en propose 190: des nouveaux sites où planter votre tente, reculer votre VR ou séjourner dans un prêt-à-camper. Il y a tout! Et c’est l’outil parfait pour commencer la planification.

Un site comme Explore Québec peut vous aider aussi. Vous choisissez dans quelle région vous voulez partir, vous indiquez le niveau de prix qui vous convient, quel genre de séjour vous avez envie de faire: vélo, écotourisme, golf, saveurs locales... Et on vous suggère des forfaits, à 25% de rabais! On aime!

3. La Sépaq

On doit repenser nos vacances encore cet été et plusieurs organisations se réinventent pour nous en proposer plus. C’est ce qu’a fait le réseau de la Sépaq, qui a plein de nouveautés cet été.

Parmi elles, une nouvelle possibilité de villégiature à l'île d’Anticosti. Trois nouveaux sentiers ont été ajoutés au circuit de la chute Montmorency, dont une passerelle contemplative. Le parc national de la Pointe-Taillon s'est agrandi et offre un nouveau camping de 80 emplacements qui est traversé par la Véloroute des Bleuets. Au parc national du Mont Orford, on a doublé le plaisir pour les mordus de vélo de montagne avec de nouvelles pistes qui seront accessibles autour de la mi-mai.