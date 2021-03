ENTREVUE: Des nouvelles de Christine Beaulieu

À voir aussi: Entrevue avec Ludovick Bourgeois

Comédienne et dramaturge de grand talent, Christine Beaulieu est évidemment une passionnée d’art. Elle est d’ailleurs membre du jury du Festival de film sur l’art qui a lieu en ligne ces jours-ci. On parle avec elle du festival et on prendra des nouvelles de ses autres projets, notamment de la pièce J'aime Hydro.