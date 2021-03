MODE: 6 tendances chaussures et sacs à main du printemps [2021]

MODE - Le printemps est à nos portes et on peut finalement remiser nos bottes d'hiver pour enfiler nos chaussures préférées. Mitsou nous parle des plus grandes tendances en matière de chaussures et de sacs à main pour le printemps 2021.

6 tendances chaussures et sacs à main du printemps

À voir aussi: Instagram VS réalité - La vérité sur la retouche photo

1. Les anti-fashion

Ce que l’on a porté chez nous en cachette à la maison pendant le confinement, on pourra continuer à le porter, même hors de la maison! En fait, tout ce qu'on pourrait considérer comme «passé mode» est tendance cette année!

On assume les Crocs! Même Justin Bieber affectionne particulièrement le look « Crocs and socks », soit les Crocs portés avec des chaussettes.

Même chose pour les sandales Birkenstock et les Mephisto. Plusieurs marques font des modèles qui en sont inspirés, comme Hunter et Adidas.

2. La plateforme

C'est le grand retour des chaussures plateforme.

À la japonaise, avec la plateforme et les velcros comme Gwen Stefani dans les années 90 qui les portait avec des jeans taille basse. Qu’elles soient en paille, en cuir ou avec du velcro, les sandales ont une plateforme ce printemps. Pour les hommes : sandales techniques. C’est plus confortable que d’avoir un talon et on obtient le même effet... Pour vous garantir quelques pouces de plus!

3. La gougoune revisitée

La gougoune, c’est un classique, revisitée pour le printemps 2021. On porte celles au talon assez court. Pour les hommes, on opte pour les mules ethniques.

4. Les ballerines

Une tendance passe-partout qu'on avait hâte de voir revenir. Les ballerines sont synonymes de confort. Elles rejoignent tous les styles!

5. Les espadrilles rétro

Cette tendance fera plaisir aux nostalgiques! On retrouve enfin tous nos modèles de sneakers préférés. On reste dans la sobriété avec des teintes plutôt neutres, des matières classiques, rien de trop choquant.

6. Les sacs à mains

Le sac à main est sans-doute l'item le plus négligé de la dernière année, comme nous ne sortons plus! Mais ce printemps, les sacs à main font un retour remarqué avec leurs formes, leurs couleurs et des fonctions innovantes.

DES COUPES GÉOMÉTRIQUES

Ronds, carrés, trapèzes.

Parfait autant pour celles qui aiment oser et attirer tous les regards, que pour celles qui sont plus classiques (c’est une belle fantaisie pour celles qui aiment porter des vêtements plus neutres).

LES COULEURS BONBONS

On peut se permettre d'oser dans la couleur et on doit avouer que ça fait du bien!

LES ANNÉES 90

Les petits sacs à petites ganses qui étaient partout vers la fin des années 90 reviennent cette année!

LE PORTE-DOCUMENT

Comme une 2e rentrée des classes, mais au printemps! Ils ont un effet deux dimensions : idéal pour ranger ses dossiers, même un portable. On peut le porter en sac à dos ou en bandoulière et il donne un look plus distingué.

LE SAC UTILITAIRE

Parfait pour les fans d'organisation!

LE BANDOUILLIÈRE

Autant chez les hommes que chez les femmes! Ultra partique et encore très tendance.