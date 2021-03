Bianca Longpré, La célèbre «Mère ordinaire», son conjoint, François Massicotte, et leur famille seront les vedettes du nouveau docuréalité, Bianca vie d'famille, actuellement en production chez Québecor Contenu et Iprod Média.

«Bianca vie d'famille», un nouveau docu-réalité pour Bianca Longpré, la Mère ordinaire

Il y a de l'action chez les Longpré-Massicotte, où cohabitent deux parents, trois enfants (et un quatrième en route), une grand-maman, quatre chats et trois chiens! C'est ce que peuvent constater les nombreux(ses) abonné(e)s de la célèbre Mère ordinaire.

«Nous avons pris la décision, en famille, de nous lancer dans ce projet fou de présenter à tout le Québec notre bonheur et notre réalité familiale imparfaite. Comme parents, moi et François avions envie de partager certains moments de notre vie pour inspirer et montrer au Québec que toutes les familles se valent, qu’il n’y a pas de modèle parfait, et que l’unicité familiale et la différence de chacun des membres de la famille sont des atouts. Et les enfants, eux, sont heureux de s’amuser devant la caméra, de prendre part à des épisodes en étant eux-mêmes, en partageant leur joie de vivre et, parfois, même leurs chicanes! Le résultat sera touchant, drôle et authentique, exactement comme l’est notre famille», explique Bianca Longpré.

La plateforme et la date de diffusion de Bianca vie d'famille n’ont pas encore été dévoilés, mais l’émission devrait rallier un grand public, compte tenu du succès fulgurant que connait Bianca Longpré, tant en salles que sur les médias sociaux.